Fiscalía CDMX, un órgano autónomo señalado de usarse como herramienta política

Presión política y mediática

Para David Saucedo, experto en temas de seguridad, las procuradurías y fiscalías tienen un alto porcentaje de judicialización de delitos a la población común, no obstante los casos en los que están involucrados por las élites empresariales o políticas, se llegan a procesar rápidamente para que tengan una exposición mediática a favor de la imagen de la autoridad en turno.

“Yo creo que uno de los casos más emblemáticos a nivel federal fue en 2004 cuando la Procuraduría General de la República –encabezada en ese entonces por Rafael Macedo de la Concha–, solicitó el desafuero gobierno Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno del Distrito Federal por el predio El Encino”, recordó.

Dijo que en la Ciudad de México, la situación no es distinta, pues en el periodo de Miguel Ángel Mancera hubo un golpeteo político desde la procuraduría local contra el exjefe de gobierno Marcelo Ebrard por la Línea 12 del Metro.

Y en la actual administración los presuntos casos de corrupción inmobiliaria en Benito Juárez y las investigaciones contra la alcaldesa en Cuauhtémoc Sandra Cuevas son parte esencial de la agenda de la Ficalía, incluso por encima de casos relevantes que tienen tiempo sin resolverse.

“Los involucrados en el cártel inmobiliario, por su puesto que cometieron delitos e irregularidades, esto está plenamente comprobado, sin embargo, el Gobierno y la Fiscalía de la ciudad se aprovecharon de estos errores de partidos de oposición para dar un golpe mediático y generar una estrategia de contracampaña”, apuntó.

Leslie Jiménez coincidió en que la percepción de una parte de la población es que para que un caso pueda resolverse debe existir una presión política y mediática y, en caso contrario, su investigación tardará en ser atendida, esto según un estudio presentado recientemente por Impunidad Cero .

“Hemos visto, desafortunadamente que si un delito no se vuelve mediático no se tiene acceso a la justicia, eso da la perspectiva de que se mediatizan y se politizan los casos y que las fiscalías se convierten en herramientas políticas y no de justicia para toda la población” aseveró.