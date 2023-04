Los olvidados de la Línea 12: familias viven en riesgo ante la falta de atención

“Me da miedo porque de pronto truena la casa, en las noches que estoy yo sola pienso que si se cae aquí me voy a quedar”, comparte.

María Soledad Hernández Cruz llegó a la colonia hace más de cuatro décadas y pese a tener su hogar así su tienda de abarrotes en el mismo inmueble de la Calle Sebastián de Aparicio, afirma que prefiere ser reubicada de nuevo ante el riesgo para la estructura de su vivienda.

En las viviendas afectadas de Minas de Cristo hay casas con grietas de cuatro o más años de antigüedad, pero el único apoyo recibido por las familias ha sido el registro de las afectaciones y colocación de polines de madera. (Foto: Shelma Navarrete)

“Les he dicho que si ya no vamos a poder vivir en nuestras casas mejor reacomódenos. Sé que a lo mejor donde nos pongan ya no voy a poder tener mi tienda que es mi fuente de trabajo, pero prefiero la seguridad de mi familia a quedarme aquí y cuando empiece a funcionar el Metro se cimbre más y tengamos algo que lamentar”, sostiene.

La Secretaría de Obras justificó ante la ASF el incumplimiento de la reparación de viviendas en Minas de Cristo al señalar que la causa fue la falta de recursos por parte del contratista para cumplir con el contrato.

“Dicha situación no presenta un riesgo estructural para los inmuebles, ya que se han hecho trabajos de apuntalamiento a las viviendas y se encuentran en constante monitoreo topográfico”, respondió la Sobse, de acuerdo con la ASF.