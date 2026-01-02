Adulto mayor muere tras sufrir un paro durante el sismo en CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital detalló que antes de caer, el hombre, de 67 años, sufrió un paro cardiorrespiratorio.

El personal de seguridad de su edificio solicitó ayuda a equipos de emergencia, sin embargo, para cuando llegaron ya había muerto.

De acuerdo con información oficial, al menos 12 personas más resultaron lesionadas en la Ciudad de México durante el sismo de esta mañana.

En la capital también se registró la caída de cinco postes y cuatro árboles; así como 18 denuncias por falta de suministro eléctrico en distintas colonias.

Autoridades evalúan dos estructuras por riesgo de colapso, y de manera preventiva se inspeccionan 34 edificios y cinco casas habitación.

El sismo de este viernes se originó en San Marcos, Guerrero, donde dejó varios daños materiales.