CDMX

Adulto mayor muere tras sufrir un paro durante el sismo en CDMX

El hombre, de 67 años, cayó en su edificio después de sufrir un paro cardiorrespiratorio durante el sismo en la capital.
vie 02 enero 2026 12:11 PM
Enero Sismo Ciudad
Millones de mexicanos salieron este viernes de sus casas durante la alerta por sismo. (Moisés Pablo Nava/Cuartoscuro )

Un adulto mayor murió este viernes cuando intentaba salir de su edificio mientras sonaba la alerta sísmica en la Ciudad de México.

Autoridades de la alcaldía Benito Juárez informaron que el hombre sufrió una caída cuando desalojaba su condominio en la calle Casa del Obrero Mundial, colonia Álamos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital detalló que antes de caer, el hombre, de 67 años, sufrió un paro cardiorrespiratorio.

El personal de seguridad de su edificio solicitó ayuda a equipos de emergencia, sin embargo, para cuando llegaron ya había muerto.

De acuerdo con información oficial, al menos 12 personas más resultaron lesionadas en la Ciudad de México durante el sismo de esta mañana.

En la capital también se registró la caída de cinco postes y cuatro árboles; así como 18 denuncias por falta de suministro eléctrico en distintas colonias.

Autoridades evalúan dos estructuras por riesgo de colapso, y de manera preventiva se inspeccionan 34 edificios y cinco casas habitación.

El sismo de este viernes se originó en San Marcos, Guerrero, donde dejó varios daños materiales.

