Hoy No Circula, viernes 2 de enero 2026: qué autos no podrán transitar en CDMX y Edomex

Los autos que no pueden salir este viernes

De acuerdo con el calendario de la la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la CDMX, así como el de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Edomex, los autos que no pueden circular este viernes son aquellos que tengan:

Engomado azul

Terminación de placa 9 o 0

Holograma 1 y 2

Restringen la circulación de vehículos con engomado azul o terminación de placa 9 o 0. (Came)

¿Qué vehículos sí pueden salir en la CDMX y Edomex?

Hay algunos autos exentos a este programa, como los que tienen holograma 0 o 00, los vehículos eléctricos e híbridos, así como los demás con holograma 1 o 2 con diferentes terminaciones y color de engomado.

Otras excepciones son los taxis, el transporte público y de carga, motocicletas y los vehículos conducidos por trabajadores de la salud (con tarjetón autorizado).

¿A qué hora y dónde empieza la restricción?

El programa aplican de las 05:00 a las 22:00 horas para las 16 alcaldías de la CDMX, así como los siguientes municipios del Estado de México:

Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM)

Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Chicoloapan

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco

Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT)

Almoloya de Juárez

Calimaya

Chapultepec

Lerma

Metepec

Mexicaltzingo

Ocoyoacac

Otzolotepec

Rayón

San Antonio la Isla

San Mateo Atenco

Temoaya

Tenganfo del Valle de Toluca

Xonacatlán

Zinacantepec

Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco (ZMST)

Almoloya del Río

Atizapán

Capulhuac

Texcalyacac

Tianguistenco

Xalatlaco

¿De cuánto es la multa por no cumplir el Hoy No Circula?

En el caso de la CDMX y la ZMVM, la multa por no cumplir con las restricciones vehiculares va e 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, entre 2,262.8 a 3,394.2 pesos.

Los agentes de tránsito de la capital, así como policías municipales y personal de la Secretaría de Seguridad del Edomex pueden sancionar.

Agenda los días que no sale tu carro y evita sanciones

Una manera sencilla de evitar multas de tránsito por es consultar el calendario oficial antes de salir. La Sedema tiene una herramienta permite conocer todos los días en los que un vehículo no puede circular durante los próximos seis meses.

Para saber esta información, debes:

1. Acceder a https://hoynocircula.cdmx.gob.mx/

2. Selecciona el holograma de tu vehículo y el último dígito de la placa en las casillas

3. Da clic en ‘Consultar’.

La Sedema establecerá los días con restricciones entre semana y el sábado. Se pueden agregar en el calendario o recibir la notificación por mensaje SMS a través de la Llave CDMX o el número de celular.