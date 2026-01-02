Antes de sacar tu auto a circular en la Ciudad de México o el Estado de México este viernes 2 de enero, conviene revisar con atención las placas y el calendario del Hoy No Circula para evitar multas, luego de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activara la Fase 1 de contingencia ambiental atmosférica regional la mañana de este jueves por un episodio de contaminación registrado en el oriente de la capital, y la suspendiera horas más tarde.
Hoy No Circula, viernes 2 de enero 2026: qué autos no podrán transitar en CDMX y Edomex
Los autos que no pueden salir este viernes
De acuerdo con el calendario de la la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la CDMX, así como el de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Edomex, los autos que no pueden circular este viernes son aquellos que tengan:
Engomado azul
Terminación de placa 9 o 0
Holograma 1 y 2
¿Qué vehículos sí pueden salir en la CDMX y Edomex?
Hay algunos autos exentos a este programa, como los que tienen holograma 0 o 00, los vehículos eléctricos e híbridos, así como los demás con holograma 1 o 2 con diferentes terminaciones y color de engomado.
Otras excepciones son los taxis, el transporte público y de carga, motocicletas y los vehículos conducidos por trabajadores de la salud (con tarjetón autorizado).
¿A qué hora y dónde empieza la restricción?
El programa aplican de las 05:00 a las 22:00 horas para las 16 alcaldías de la CDMX, así como los siguientes municipios del Estado de México:
Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM)
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chimalhuacán
- Chicoloapan
- Ecatepec
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla
- Tultitlán
- Valle de Chalco
Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT)
- Almoloya de Juárez
- Calimaya
- Chapultepec
- Lerma
- Metepec
- Mexicaltzingo
- Ocoyoacac
- Otzolotepec
- Rayón
- San Antonio la Isla
- San Mateo Atenco
- Temoaya
- Tenganfo del Valle de Toluca
- Xonacatlán
- Zinacantepec
Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco (ZMST)
- Almoloya del Río
- Atizapán
- Capulhuac
- Texcalyacac
- Tianguistenco
- Xalatlaco
¿De cuánto es la multa por no cumplir el Hoy No Circula?
En el caso de la CDMX y la ZMVM, la multa por no cumplir con las restricciones vehiculares va e 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, entre 2,262.8 a 3,394.2 pesos.
Los agentes de tránsito de la capital, así como policías municipales y personal de la Secretaría de Seguridad del Edomex pueden sancionar.
Agenda los días que no sale tu carro y evita sanciones
Una manera sencilla de evitar multas de tránsito por es consultar el calendario oficial antes de salir. La Sedema tiene una herramienta permite conocer todos los días en los que un vehículo no puede circular durante los próximos seis meses.
Para saber esta información, debes:
1. Acceder a https://hoynocircula.cdmx.gob.mx/
2. Selecciona el holograma de tu vehículo y el último dígito de la placa en las casillas
3. Da clic en ‘Consultar’.
La Sedema establecerá los días con restricciones entre semana y el sábado. Se pueden agregar en el calendario o recibir la notificación por mensaje SMS a través de la Llave CDMX o el número de celular.