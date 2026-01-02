Sismo hoy en CDMX: ¿de cuánto fue el temblor y dónde fue el epicentro?

El Sismológico Nacional informó de manera preliminar un sismo de una intensidad de 6.5 con su epicentro a 15 km al suroeste de San Marcos, Guerrero.

El sismo se sintió en varias partes de la capital, señalan usuarios de las redes sociales. La conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum se suspendió ante la activación de la alarma.

Sheinbaum dijo posteriormente que la gobernadora del estado, Evelyn Salgado, le comentó que hasta ahora no hay registro de daños graves, pero que continúan con los trabajos de revisión.

En el caso de la Ciudad de México, en el primer sobrevuelo que hicieron los helicópteros como protocolo se informa que tampoco hay daños, pero vamos a estar pendientes para seguir informando, añadió la jefa de Estado.

La jefa de Gobierno de la capital del país, Clara Brugada, dijo que activaron los protocolos de verificación en las 16 alcaldías. Añadió que en Benito Juárez se registraron las caídas de un árbol y un poste sin daños a peatones, así como un conato de incendio por una subestación eléctrica en Artículo 123.

El IMSS y el ISSSTE reportaron afectaciones menores en cuatro hospitales de Guerrero, como caída de vidrios y plafones. Se reportan afectaciones menores en acabados, sin daños en las estructuras en:

-Área de consulta externa del Centro Médico Nacional La Raza.

-Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI.

-Unidad Médica de Alta Especialidad de Magdalena de las Salinas.

-En Morelos, se reporta daño leve en las paredes de un quirófano del Hospital General de Zona No. 7, en Cuautla.

ISSSTE

En Guerrero, siguen unidades en revisión. En el Hospital Regional de Acapulco hubo vidrios rotos y caída de plafones.

Se reportan daños en la Clínica Hospital de Chilpancingo.

En Zona Norte de la Ciudad de México, 17 unidades con evacuación de pacientes y trabajadores sin incidentes, regresando ya después de una primera revisión de infraestructura en la que no se encontraron daños.

Preliminar: SISMO Magnitud 6.5 Loc 15 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO 02/01/26 07:58:15 Lat 16.70 Lon -99.49 Pf 10 km pic.twitter.com/s3USihtFKA — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) January 2, 2026