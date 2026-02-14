Publicidad

CDMX

Doble hoy no circula 14 de febrero 2026: quiénes no circulan este sábado en CDMX y Edomex

Este sábado, la contingencia ambiental modifica la circulación en CDMX y Edomex; descubre qué autos enfrentarán restricciones.
sáb 14 febrero 2026 10:50 AM
El Hoy No Circula limita la circulación de vehículos para reducir la contaminación (Cuartoscuro)

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) decidió mantener la Fase 1 de contingencia ambiental en la Ciudad de México y el Estado de México, por lo que el Hoy No Circula Sabatino tendrá ajustes y se aplicará de manera doble este 14 de febrero.

El programa estará vigente de 5:00 a 22:00 horas, y cumplirlo no solo protege tu bolsillo, sino que también ayuda a evitar retrasos, multas y contratiempos en el tráfico.

Cabe recordar que la contingencia fue decretada la tarde del jueves y se mantendrá hasta el sábado, Día del Amor y la Amistad, cuando muchas personas planean salir a celebrar con sus parejas.

¿Qué autos no circulan este sábado 14 de febrero?

-Los vehículos con holograma de verificación 2.

-Los vehículos con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8 y 0.

-Los vehículos con holograma de verificación 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 ó 0.

Otros vehículos con restricciones

Los vehículos sin holograma de verificación —como autos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, con pase turístico, placas foráneas o placas alfabéticas— sujetan a la misma restricción que los vehículos con holograma 2.

Se limita la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca y cuya terminación de matrícula sea par.

Los vehículos de carga local o federal no podrán circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, excepto aquellos que formen parte del Programa de Autorregulación de la CDMX o del Estado de México.

Para los taxis con holograma 00, 0, 1 o 2, la restricción se aplica de 10:00 a 22:00 horas si les corresponde según las disposiciones anteriores.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios del Estado de México que forman parte de la zona metropolitana:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Se recomienda prestar atención adicional en Toluca y Santiago Tianguistenco, donde el Hoy No Circula se aplica de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2. En estas ciudades, las multas comenzaron a aplicarse desde el 1 de enero de 2026.

Multas por incumplir

No respetar el Hoy No Circula puede ser muy costoso. Con el valor de la UMA vigente en 2026, las sanciones económicas son:

Multa mínima (20 UMAs): 2,346 pesos

Multa máxima (30 UMAs): 3,519 pesos

Además, tu vehículo podría ser remolcado al corralón, lo que incrementa aún más el gasto por no acatar la norma.

Consejos para evitar problemas

Antes de salir, toma en cuenta estas recomendaciones:

-Consulta el calendario oficial del Hoy No Circula

-Revisa el reporte más reciente de calidad del aire

-Planea tus trayectos con anticipación

-Verifica engomado, holograma y terminación de placa

Cumplir con el programa no solo protege tu bolsillo y evita el corralón, también contribuye a reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire en el Valle de México. Una simple revisión antes de manejar puede ahorrarte dinero, tiempo y complicaciones innecesarias.

