Doble hoy no circula 14 de febrero 2026: quiénes no circulan este sábado en CDMX y Edomex

¿Qué autos no circulan este sábado 14 de febrero?

-Los vehículos con holograma de verificación 2.

-Los vehículos con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8 y 0.

-Los vehículos con holograma de verificación 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 ó 0.

Se mantiene la Fase I de Contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM



Más información: https://t.co/kLX7YqiMdC pic.twitter.com/XFSVhN6VDU — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) February 14, 2026

Otros vehículos con restricciones

Los vehículos sin holograma de verificación —como autos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, con pase turístico, placas foráneas o placas alfabéticas— sujetan a la misma restricción que los vehículos con holograma 2.

Se limita la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca y cuya terminación de matrícula sea par.

Los vehículos de carga local o federal no podrán circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, excepto aquellos que formen parte del Programa de Autorregulación de la CDMX o del Estado de México.

Para los taxis con holograma 00, 0, 1 o 2, la restricción se aplica de 10:00 a 22:00 horas si les corresponde según las disposiciones anteriores.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios del Estado de México que forman parte de la zona metropolitana:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Se recomienda prestar atención adicional en Toluca y Santiago Tianguistenco, donde el Hoy No Circula se aplica de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2. En estas ciudades, las multas comenzaron a aplicarse desde el 1 de enero de 2026.