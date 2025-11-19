Publicidad

CDMX

Morena llama a alcaldes de Cuauhtémoc y MH pedir licencia para ser investigados

Legisladores pidieron a los alcaldes Alessandra Rojo de la Vega y Mauricio Tabe separarse del cargo para que se investigue la presunta movilización de comerciantes y trabajadores a la marcha del 15N.
mié 19 noviembre 2025 05:38 PM
Diputados morenistas llamaron a alcaldes de oposición a dejar sus puestos. (Foto: @GPMorenaCdMex en X)

Legisladores de Morena y aliados se enfrentaron contra diputados de PAN y PRI en una discusión de más de dos horas y 21 participaciones en tribuna sobre la supuesta participación de políticos de oposición en la protesta del 15N o de la Generación Z en la Ciudad de México.

Esto a partir del punto de acuerdo presentado por el vocero de la bancada de Morena, Paulo García, quien pidió a la Fiscalía General de Justicia y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), investigar la participación de “grupos violentos” en la manifestación del pasado 15 de noviembre en la cual 120 personas resultaron lesionadas (100 policías y 20 civiles) y 40 personas fueron detenidas.

El legislador acusó a la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, de Cuauhtémoc, así como al alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, de presionar a comerciantes en vía pública así como convocar a trabajadores de la alcaldía para asistir a la movilización.

La diputada Brenda Ruiz, de Morena, agregó un exhorto para que alcaldesa de Cuauhtémoc y el alcalde de Miguel Hidalgo soliciten licencia temporal para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes sobre los hechos de violencia de la marcha del 15N “en los que se señala la posible coacción, intervención directa y presunta participación del personal adscrito a la alcaldía por instrucciones de su titular”.

Así inició una discusión en la cual legisladores de un bando y del otro intercambiaron reclamos y acusaciones durante más de tres horas y por encima de 30 participaciones en tribuna.

Mario Enrique Sánchez Flores, diputado del PAN, calificó a la marcha como pacífica y encabezada por jóvenes de la Generación Z, pero acusó al Gobierno capitalino de realizar detenciones arbitrarias y fabricación de delitos.

“Aquí hay libertad mientras se le aplauda al gobierno, hay derechos mientras no se cuestione al poder, porque cuando alguien se atreve a disentir, a criticar o a levantar la voz, entonces ya no hay derechos, entonces ya no hay libertades, entonces hay represión.

“Jóvenes que hoy están en prisión por el simple hecho de manifestarse, ¿ese es el gobierno progresista que presume la izquierda? ¿”, dijo Sánchez Flores.

Gerardo Villanueva, de la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación, reclamó la violencia en contra de elementos de la Policía capitalina y la falta de sanción contra las personas responsables, pese a que hasta este miércoles 13 personas fueron vinculadas a proceso.

“Lo que vimos todas y todos los mexicanos el sábado fue a un grupo de maleantes atacando a la Policía armada para lastimar, quemar a servidores públicos que son pueblo y no ha existido una sola condena”, afirmó Villanueva

La legisladora Tania Larios, del PRI, reclamó a Morena y aliados por criminalizar la protesta social pese a que varias de las principales figuras políticas de la ‘Cuarta Transformación’ participaron en movilizaciones, como la misma presidenta Claudia Sheinbaum.

“Ustedes vienen de la protesta, se les olvidan sus raíces y no tienen ni perdón ni madre por lo que le hacen a este país. Que ustedes desde su bancada ejerzan la violencia contra las personas que se manifiestan. ¿Saben por qué se están manifestando? Porque quieren paz para México, porque no quieren un país con violencia”, reprochó Larios.

La diputada Patricia Urriza, de Movimiento Ciudadano, reclamó tanto a la bancada de Morena como a las y los legisladores del PAN y PRI no escuchar a las y los jóvenes.

“No me van a escuchar a mí, así como no escucharon a las personas que marcharon, como tampoco escuchan a las personas que se manifiestan en redes sociales. Ni Morena ni al PRIAN se han cansado de hacer comer caca a mi generación con su forma de hacer política”, dijo la legisladora.

