Esa escena resume el problema mejor que cualquier diagnóstico. Un municipio de cerca de millón y medio de habitantes funciona como zona de descanso, administración y exhibición para mandos criminales, y la autoridad lo descubre cuando ya están sentados a la mesa.

Logística: oficina, no plaza

Zapopan ocupa el poniente y el norte de la metrópoli, con acceso al Periférico, a la salida hacia Tepic y a los corredores que llevan a la costa y al occidente del país. El aeropuerto no está en su territorio, sino en Tlajomulco, pero la distancia lo mantiene al alcance.

Los perfiles capturados este año respondían a estructuras con presencia en Michoacán, Colima, Veracruz y otras entidades. Zapopan no era su campo de batalla. Era su escritorio.

Esa lectura es una inferencia, con confianza media, porque proviene de comunicados oficiales y no de expedientes abiertos. La geografía se repite: en julio, tres cateos simultáneos en el municipio alcanzaron a seis presuntos integrantes de otra célula del mismo cártel, dedicada a robo, extorsión y narcomenudeo.





Status: la normalidad se compra por metro cuadrado

Fraccionamientos cerrados, restaurantes de reservación, clínicas privadas y desarrollos inmobiliarios ofrecen lo que el dinero ilícito necesita tanto como el lavado: apariencia de rutina.

Entre los detenidos hubo un presunto administrador financiero con operaciones inmobiliarias y otro fue capturado en un hospital privado.

Sobre las redes de legitimación social, es decir, quién recibe, quién vende y quién sonríe, no hay documentación pública suficiente.

Mi hipótesis es que el consumo visible funciona como credencial. Nadie sospecha del vecino que paga la cuenta completa.

Otros detenidos del año se vinculan, según reportes oficiales, con huachicol fiscal y con estructuras ajenas al CJNG, como Sinaloa y los Beltrán Leyva, lo que sugiere que Zapopan no es refugio de una sola organización.

