La narrativa oficial y su punto ciego
Cada captura se presenta como victoria, y lo es en términos tácticos.
Pero una persona con orden de aprehensión por homicidio calificado, emitida en Apatzingán, y otra con fines de extradición, frecuentaba un restaurante de alto perfil en una ciudad con policía municipal, estatal, ejército y marina.
Contar detenidos como éxito sin medir cuánto tardó el Estado en notar el asentamiento es confundir la cosecha con la siembra.
La detección llegó, otra vez, por inteligencia federal y cooperación externa. El municipio, que vigila la licencia, el predio y la fiesta, no aparece en el relato.
Líneas de intervención
1. A corto plazo, cruzar el registro público de la propiedad, catastro y notarías con inteligencia financiera para identificar adquisiciones en efectivo o por interpósita persona. Funcionaría porque el patrimonio no puede esconderse como el cuerpo. Exige control judicial y capacidad técnica que hoy no se ven. Nada de esto requiere leyes nuevas, requiere instituciones que se hablen entre sí.
2. A mediano plazo, la policía municipal debe dejar de ser un simple respondiente de hechos y convertirse en analista de patrones: quién renta, quién compra, qué eventos privados concentran escoltas. Sin inteligencia propia, subordinada a controles legales, el municipio seguirá esperando la llamada federal. También se requieren protocolos con restaurantes, clínicas y desarrolladores ante señales objetivas: escoltas armadas, consumo atípico, pagos que no cuadran. Su viabilidad depende de que el sector pierda dinero por callar y no por hablar. El riesgo es la extorsión inversa, de modo que el reporte debe tener canales protegidos.
3. A largo plazo, erosionar el prestigio. Un espacio deja de ser refugio cuando recibirlos cuesta reputación y licencias. Eso exige sanciones administrativas reales a establecimientos que toleren la exhibición armada y una conversación pública incómoda con las élites locales que normalizaron al cliente generoso. Todo esto puede desplazar el fenómeno a Tlajomulco, El Salto, Tonalá o a destinos turísticos del occidente.
Es una hipótesis razonable, no una certeza, y obliga a coordinación metropolitana desde el primer día.