El trofeo y la empresa
La política de descabezamiento ofrece imágenes inmediatas: un detenido, un operativo, un arsenal, un comunicado y una conferencia. Es políticamente rentable porque convierte una organización compleja en un rostro reconocible y permite anunciar resultados.
Sin embargo, su rendimiento estratégico es limitado cuando no está acompañado por investigaciones patrimoniales, financieras, fiscales y corporativas. Un liderazgo capturado puede ser reemplazado; una cuenta bloqueada, una red de prestanombres identificada, una empresa fachada intervenida y una cadena de lavado probada pueden reducir capacidades que no se reconstruyen con la misma facilidad.
La captura de dirigentes puede ser necesaria.
Hay mandos que ordenan homicidios, controlan territorios y representan amenazas inmediatas. El error consiste en convertir esa acción táctica en el principio rector de la política.
Sin inteligencia suficiente, una operación puede precipitar sucesiones violentas, abrir disputas por rentas y multiplicar células. La fragmentación no equivale automáticamente a debilitamiento: grupos menores pueden ser más impredecibles, depender más de la extorsión y ejercer violencia directa sobre comunidades.
El indicador relevante no es cuántos nombres salen de circulación, sino qué capacidades económicas, logísticas, corruptoras y coercitivas dejan de funcionar.
La ruta que falta
El Gabinete de Seguridad actual debe responder una pregunta incómoda:
¿Cuántas investigaciones integrales logran reconstruir el patrimonio, los beneficiarios reales, los flujos de efectivo, las empresas vinculadas, los facilitadores profesionales y los funcionarios que protegen una organización?
Sin una evaluación pública consistente de esos resultados, el discurso de eficacia corre el riesgo de descansar en cifras de detenciones y decomisos que no demuestran por sí mismas desarticulación.
No es serio equiparar aseguramiento de droga con destrucción de una red financiera, ni presentar la captura de un operador como prueba de que desapareció el negocio.
La inteligencia financiera tampoco es una varita mágica.
Los reportes de operaciones inusuales requieren análisis, corroboración, investigación ministerial y pruebas admisibles. Congelar activos sin sustento legal puede vulnerar derechos y debilitar casos.
La Unidad de Inteligencia Financiera no sustituye al Ministerio Público, a las policías de investigación ni a las autoridades fiscales.
Su valor aparece cuando comparte información bajo reglas claras, identifica patrones, conecta expedientes y permite judicializar responsabilidades. El objetivo debe ser seguir el dinero hasta sus beneficiarios, decomisar bienes mediante procesos legales y cerrar los circuitos que convierten ganancias ilícitas en poder económico y político.