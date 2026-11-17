El llamado Cártel de Guadalajara funcionó menos como una empresa vertical contemporánea que como un espacio de coordinación entre grupos con autonomía, alianzas y conflictos.

El reparto de plazas permitió ordenar accesos, rutas y relaciones comerciales, pero también administrar disputas y reconocer poderes regionales. No fue una división territorial inocente: dependía de fuerza, negociación y protección.

La corrupción policial y política tampoco nació con Félix Gallardo.

Lo distintivo fue su capacidad para convertirla en una condición operativa de escala: información anticipada, tolerancia, protección y margen de maniobra. Sus vínculos con proveedores y compradores internacionales conectaron la producción y el tránsito mexicanos con mercados de enorme rentabilidad.

La captura de Félix Gallardo en 1989 y la posterior fragmentación del entramado de Guadalajara demostraron una paradoja que México sigue sin resolver.

Detener al coordinador no eliminó las rutas, los contactos, la demanda, las redes de protección ni los conocimientos acumulados. La estructura se reacomodó en organizaciones y liderazgos regionales que desarrollaron trayectorias propias. La caída de un jefe modificó el mapa, pero no suprimió el mercado.

Desde entonces, el Estado ha confundido repetidamente una victoria sobre una persona con una derrota sobre una empresa criminal.





De la plaza al ecosistema

Hay continuidades evidentes entre aquel periodo y el presente: corrupción de autoridades, control territorial, diversificación de actividades, alianzas transfronterizas y capacidad para sustituir mandos.

Pero las organizaciones actuales operan en un entorno más complejo.

No existe un solo cártel que gobierne todo el país; existen redes y organizaciones con distintas escalas, capacidades y relaciones.

Por eso es incorrecto afirmar que nada cambió desde los ochenta.

Cambiaron los mercados, las tecnologías, la fragmentación y la violencia.

Lo que persiste es una debilidad estatal: investigar de manera fragmentada, tolerar zonas de captura institucional y medir el éxito por objetivos individuales.

La continuidad decisiva no es la identidad de los criminales, sino la incapacidad de interrumpir las condiciones que reproducen su poder.

