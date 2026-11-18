En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la SSPC y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR). También fueron detenidas otras dos personas.

La intervención derivó en un enfrentamiento armado, luego de que tres presuntos integrantes de “Los Deltas” agredieran a los agentes federales. Los tres murieron, según el reporte preliminar difundido por García Harfuch.

¿Quién es “El Topo”?

Es identificado como uno de los mandos de una célula de “Los Deltas”, organización con presencia en la zona metropolitana de Guadalajara.

Las autoridades lo señalan como presunto responsable del trasiego de drogas y armamento, además de relacionarlo con actividades de extorsión, secuestro y lavado de dinero.

La investigación federal que permitió ubicarlo comenzó en abril de 2026, a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Los trabajos de inteligencia llevaron a las autoridades a identificar tres domicilios en Zapopan que presuntamente eran utilizados como casas de seguridad por integrantes de la célula.

Elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico y la Agencia de Investigación Criminal (@FGR_AIC) detuvieron hoy en Zapopan, Jalisco, a César Daniel N , alias «El Topo», y a dos personas más. «El Topo» contaba con órdenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalía del Estado de Jalisco por su presunta participación en los secuestros de un periodista y de un empresario inmobiliario. De acuerdo con el reporte preliminar, durante el operativo tres presuntos integrantes de «Los Deltas» agredieron a los agentes federales y fueron abatidos en el enfrentamiento. El detenido está identificado como uno de los líderes de una célula de «Los Deltas», brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación con presencia en la zona metropolitana de Guadalajara. El Topo es señalado como presunto encargado del trasiego de drogas y armamento para la organización y lo vincula con lavado de dinero, extorsión y secuestro. El operativo derivó de una investigación de la FEMDO iniciada en abril de 2026. Los trabajos de inteligencia permitieron ubicar tres domicilios en Zapopan que la célula presuntamente utilizaba como casas de seguridad y donde pernoctaban «El Topo» y otros integrantes del grupo. Como parte de la misma investigación, los días 25 y 26 de julio se realizaron cateos en las colonias Arboledas, Arcos de Guadalupe y Mirador del Sol, también en Zapopan. En esas diligencias se detuvo a seis personas y se aseguraron tres inmuebles, cinco vehículos, armas largas y cortas, chalecos balísticos, cartuchos y teléfonos celulares. Agradezco a las autoridades del Gobierno de Jalisco y al gobernador Pablo Lemus (@PabloLemusN) por todo su apoyo y por la coordinación permanente con las instituciones federales de seguridad. — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 18, 2026



El secuestro de Jaime Barrera ocurrió el 11 de marzo de 2024. El periodista fue privado de la libertad en Jalisco y posteriormente localizado con vida.

El segundo caso por el que tenía órdenes de aprehensión corresponde al secuestro de un empresario inmobiliario, identificado como Ricardo Cabezas Talavera, ocurrido el 30 de julio de 2026.

García Harfuch reconoció la coordinación entre las autoridades federales y el Gobierno de Jalisco para realizar el operativo.