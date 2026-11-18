En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la SSPC y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR). También fueron detenidas otras dos personas.
La intervención derivó en un enfrentamiento armado, luego de que tres presuntos integrantes de “Los Deltas” agredieran a los agentes federales. Los tres murieron, según el reporte preliminar difundido por García Harfuch.
¿Quién es “El Topo”?
Es identificado como uno de los mandos de una célula de “Los Deltas”, organización con presencia en la zona metropolitana de Guadalajara.
Las autoridades lo señalan como presunto responsable del trasiego de drogas y armamento, además de relacionarlo con actividades de extorsión, secuestro y lavado de dinero.
La investigación federal que permitió ubicarlo comenzó en abril de 2026, a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
Los trabajos de inteligencia llevaron a las autoridades a identificar tres domicilios en Zapopan que presuntamente eran utilizados como casas de seguridad por integrantes de la célula.
El secuestro de Jaime Barrera ocurrió el 11 de marzo de 2024. El periodista fue privado de la libertad en Jalisco y posteriormente localizado con vida.
El segundo caso por el que tenía órdenes de aprehensión corresponde al secuestro de un empresario inmobiliario, identificado como Ricardo Cabezas Talavera, ocurrido el 30 de julio de 2026.
García Harfuch reconoció la coordinación entre las autoridades federales y el Gobierno de Jalisco para realizar el operativo.