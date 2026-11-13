Presupuesto 2027 de fe: dinero sin tablero, seguridad sin métricas

¿Justifican los resultados el monto?

El gobierno sostiene que el homicidio doloso desciende, y la cifra de agosto fue presentada como la más baja en doce años.

Aceptémoslo como hipótesis. Una baja de homicidio no equivale a seguridad: persisten la extorsión, el control territorial criminal, las desapariciones y una cifra negra que las encuestas de victimización estiman muy superior a lo denunciado.

Si el modelo funciona, el gasto debería migrar de la contención hacia la investigación y la proximidad.

Ocurre lo contrario: crece la fuerza y se estanca la cadena que convierte una denuncia en sentencia. Los montos son defendibles para sostener el despliegue; no están justificados como apuesta de largo plazo.

Guardia Nacional, la caja mayor

La Guardia Nacional pasa de 23,492 a 31,486 millones, casi 8,000 más.

El 34% es nominal; con el deflactor implícito del decreto, cercano a 3%, ronda 30% real.

Junto a ella, el programa A003 de apoyo de Sedena a la seguridad pública sube de 5,374.3 a 6,816.5 millones.

Pregunto lo que preguntaría cualquier capacitador de academia: ¿qué resultado compra ese dinero? ¿Detenciones con carpeta sólida, homicidio a la baja en municipios concretos, tiempo de respuesta?

Las cifras conocidas muestran personal, equipo y presencia. No muestran desempeño. Quien ha trabajado en corporaciones sabe que presencia sin investigación termina siendo vigilancia vistosa.

Justicia: más carpetas, el mismo embudo

La función de Justicia recibe 129,602.8 millones, 4,209.2 más que en 2026: 3.4% nominal, casi nada descontando inflación.

La FGR obtiene 20,893.6 millones, 3.23% más.

Dentro de ella, investigar delitos federales sube 7.44% y la Policía Federal Ministerial 8.28%, mientras delitos especiales y asuntos internacionales caen 29.9%, de 993.2 a 696.2 millones. Se ensancha la entrada del embudo y se angosta el tramo donde viven el lavado transnacional, el tráfico de armas y la extradición.

Las cifras conocidas no muestran un refuerzo equivalente para peritos, litigación, protección de testigos o inteligencia patrimonial. Más carpetas sin más sentencias no son justicia: son inventario.