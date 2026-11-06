Zona libre | Los hijos de México toman el poder

Por eso, cuando hablamos de los millones de personas de origen mexicano que viven en California y Texas, no estamos hablando solamente de estadísticas. Estamos hablando de nuestras propias familias. Y ahora esos dos estados tendrán gobernadores cuyas historias familiares están profundamente ligadas a nuestro país.

Gina Hinojosa nació en McAllen. Su madre, Crisanta Guerra Lozano, nació en San Luis Potosí. Su padre, Gilberto Hinojosa, es chicano, abogado y una figura histórica del Partido Demócrata texano. Gina creció cerca de la frontera, en una familia donde el derecho, la política y la defensa de las personas formaban parte de las conversaciones cotidianas.

En California, Xavier Becerra representa una historia igualmente extraordinaria. Su madre, María Teresa, creció en Guadalajara, Jalisco. Su padre, Manuel, nació en Sacramento, pero pasó buena parte de su infancia en Tijuana. Becerra cuenta que sus padres comenzaron su vida juntos en California con apenas 12 dólares. Manuel trabajó en el campo y después construyendo carreteras. María Teresa fue secretaria. Ninguno tuvo grandes oportunidades educativas.

Sin embargo, su hijo llegó a Stanford, se convirtió en abogado, congresista, fiscal general de California y secretario de Salud de Estados Unidos. Hoy está por convertirse en gobernador del estado más poblado de la Unión Americana. Pensemos en lo que significan estas historias: una mujer de raíces potosinas gobernará Texas y un hombre de raíces jaliscienses y bajacalifornianas gobernará California.

Durante generaciones, los mexicanos cruzaron la frontera buscando oportunidades. Hoy, sus hijos y nietos están cruzando las puertas del poder.

¿Y México qué gana?

Aquí conviene dejar las emociones a un lado. Para Claudia Sheinbaum, la victoria demócrata puede abrir nuevos espacios de negociación. Un Congreso controlado por la oposición estadounidense tendrá mayores posibilidades de investigar las deportaciones, cuestionar las políticas migratorias y exigir explicaciones sobre algunas decisiones comerciales de Trump. Pero eso no significa que desaparezcan las presiones. El presidente estadounidense conservará importantes facultades en materia de seguridad, comercio y política exterior.

La recomposición en el Congreso y en gubernaturas de Estados Unidos puede dar a México algunos aliados.

México enfrentará asuntos particularmente delicados. La revisión del T-MEC puede definir inversiones, empleos y el futuro de muchas industrias mexicanas. California y Texas son socios económicos fundamentales para nuestro país, especialmente en tecnología, agricultura, energía, transporte y manufactura. También está la migración. Millones de familias mexicanas esperan que las decisiones de Washington no terminen separando hogares. Y están las remesas, que dependen del trabajo y de la estabilidad económica de nuestros paisanos.

Nada de eso cambiará automáticamente por una victoria demócrata. Además, los demócratas también pueden exigir mayores compromisos mexicanos en seguridad, condiciones laborales y cumplimiento de acuerdos comerciales. Tener gobernadores con raíces mexicanas es una oportunidad para dialogar mejor, no una garantía de recibir un trato preferencial.

Aquí viene la pregunta ¿Gana Morena o la oposición? Morena podría encontrar mejores condiciones para la relación con Washington, especialmente si disminuyen algunas tensiones migratorias. Pero también enfrentará un Congreso estadounidense dispuesto a revisar con mayor atención las acciones de México.

Para el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano aparece otra oportunidad: construir vínculos con nuevos liderazgos y participar en una relación bilateral que no debería depender exclusivamente del gobierno federal.

Hay algo que debemos entender: los demócratas estadounidenses no son Morena, como tampoco los republicanos son una extensión del PAN. Ningún partido mexicano puede apropiarse de esta elección. Sin embargo, todos deberían aprender de ella, porque si algo demostraron los estadounidenses es que ninguna mayoría electoral tiene asegurado el futuro.

Un brindis que dice mucho

Volvamos a aquel Whataburger de Austin. Dos políticos sonrientes brindan con refrescos mientras sus seguidores celebran una noche histórica. A cientos de kilómetros, otro estadounidense de raíces mexicanas se prepara para gobernar California. Durante décadas, nuestros paisanos trabajaron en restaurantes, campos agrícolas, fábricas y construcciones. Hoy también participan en las decisiones que definirán el futuro de la mayor potencia económica del mundo.

Y pienso nuevamente en aquellos hermanos de mi padre que un día salieron del pequeño pueblo de Ranchos de Santiago (enseguida de Pedernales). Seguramente jamás imaginaron hasta dónde llegarían las historias de las familias mexicanas que decidieron construir una nueva vida del otro lado de la frontera. México tiene motivos para sentirse orgulloso, pero también responsabilidades pendientes. Porque las victorias electorales estadounidenses pueden abrirnos puertas, pero no resolverán por nosotros la inseguridad, la desigualdad ni nuestros problemas económicos.

Y quizá ahí está la enseñanza más importante de esta elección. Los hijos de México están demostrando que pueden cambiar la historia de Estados Unidos. Lo verdaderamente triste sería que ellos terminaran cambiando Estados Unidos antes de que nosotros consigamos cambiar México.

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*Caleb Ordóñez Talavera (1984) es abogado, comunicador y especialista en Periodismo digital por la Universidad Complutense de Madrid.

Nota editorial: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.