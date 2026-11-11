Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
voces

México, 32 de 32: el país que nunca empeora en la incidencia delictiva

Unanimidad estadística en octubre 2026, rara incluso en nuestros congresos locales.
mié 11 noviembre 2026 06:30 AM
Añadir Expansión Política en Google
Cifras de delitos en la mañanera de Claudia Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum mostró en la conferencia cifras con las que argumentó una reducción de la incidencia delictiva. (Foto: Presidencia)

Entre flechas verdes y cifras sin auditoría
El gobierno presentó el 10 de noviembre sus cifras de octubre con una promesa visual: flechas verdes cayendo hacia el piso. Leídas con calma, esas láminas dicen menos de lo que presumen y esconden más de lo que informan.

Una cifra oficial se juzga por su método y no por su tamaño, y el método aquí tiene demasiados convenientes.

Publicidad

La línea base elegida a conveniencia

Empecemos por el punto de partida.

El homicidio doloso se compara contra septiembre de 2024, con 86.9 diarios, y el resultado es una caída de 50 por ciento. Pero los delitos de alto impacto y el robo de vehículo con violencia se comparan contra octubre de 2024, el pico de cada serie, con 636.6 y 149.1.

Cada indicador toma su máximo como referencia.

Si el homicidio se midiera contra octubre de 2024, con 82.9, la baja sería de 47.7 por ciento. Si el alto impacto se midiera contra septiembre, sería de 32.2 y no de 36.

Son diferencias pequeñas, pero revelan la lógica: se elige la fecha que mejor luce, no la que permite comparar.

Conoce más:

En las imágenes, un cártel con la imagen de Carlos Manzo y en la otra, un soldado en Michoacán.
Estados

A un año del asesinato de Carlos Manzo: bajan los homicidios en Uruapan, pero se disparan los robos y otros delitos

Una gráfica demasiado lisa

Agosto, septiembre y octubre de 2026 marcan 43.3, 43.3 y 43.4 homicidios diarios.

Un fenómeno de unos 1,300 eventos al mes, aun sin cambio alguno en su causa, debería oscilar cerca de un punto por simple azar. Es una inferencia, no una prueba de manipulación, pero exige auditoría.

Hay más.

Las 32 entidades reportan menos homicidios que en el mismo periodo de 2025, desde 6.4 por ciento en Oaxaca hasta 77 en San Luis Potosí.

Que ninguna entidad empeore, en territorios con economías criminales tan distintas, exige una explicación. Una caída interanual de 77 por ciento reclama una explicación metodológica: ¿cambió la violencia o cambió la clasificación y el registro de las fiscalías?

Publicidad

Lo que el reporte no mide

El panel de delitos de alto impacto incluye lesiones por arma de fuego, secuestro extorsivo y cinco modalidades de robo con violencia. En todo el documento no aparece una sola serie de extorsión, desaparición o feminicidio.

Sí aparecen 2,395 extorsionadores detenidos desde julio de 2025 y 188 en Michoacán.

Contar arrestos sustituye a contar víctimas, y la extorsión es el delito que hoy define la vida económica de municipios enteros. Tampoco hay tasas por cada cien mil habitantes ni contraste con las defunciones por homicidio del INEGI, que históricamente han rebasado el conteo de las fiscalías.

Una estadística que depende de lo que cada fiscalía decide clasificar, y que da a los gobiernos estatales incentivo de reportar menos, necesita un auditor externo y no un orador.

Sobre el tema:

niños en clases sin celulares
voces

Director, maestro, policía y administrador de WhatsApp: el Estado delega; el chat de padres gobierna

Detener no es esclarecer

El balance de la estrategia suma 74,033 detenidos, 37,625 armas y 588.6 toneladas de droga en dos años. Ninguna lámina informa cuántos fueron vinculados a proceso, cuántos tienen sentencia o cuántas carpetas se judicializaron.

Sin esa columna, el número de detenidos mide actividad y no justicia.

Algo parecido ocurre con los 2,841 laboratorios y áreas de concentración, categorías distintas sumadas en una sola cifra.

Y en la lámina de Naucalpan, titulada detención, el protagonista murió en el operativo; en Guasave, dos hombres fueron neutralizados, término que el reporte no define.

La letalidad de la fuerza pública merece su propio indicador, porque un muerto no declara, no es juzgado y tampoco revela estructuras.

Michoacán: preliminar y estancado

En Michoacán, el reporte presume 2.03 homicidios diarios en octubre, el más bajo desde 2015, y una baja de 42 por ciento frente a octubre de 2025. La propia lámina marca el dato como preliminar, y las cifras preliminares suelen revisarse.

Desde noviembre de 2025 la serie oscila entre 1.90 y 2.77 sin tendencia clara: tras el Plan Michoacán hubo un escalón a la baja y luego una meseta.

Se exhiben 34 detenidos por el asesinato de Carlos Manzo, de los cuales tres murieron. Como autor intelectual se presenta a un operador del CJNG detenido en Jalisco.

Todo eso son capturas, pero el reporte no incluye desaparecidos, desplazados ni cobro de piso en el aguacate y el limón, que son las variables con las que el productor mide su seguridad.

Publicidad

La percepción y sus límites

La encuesta urbana de INEGI ubica la inseguridad percibida en 58.1 por ciento, mínimo desde 2013. Sería motivo de festejo si no significara que casi seis de cada diez adultos urbanos aún se sienten inseguros, apenas medio punto por debajo de septiembre de 2024, cuando fue 58.6.

La lámina no muestra márgenes de error y combina dos encuestas distintas, una urbana trimestral y otra nacional anual, para sostener una sola narrativa. Percepción y victimización son fenómenos diferentes, y ninguno se resuelve con una flecha.

Prospectiva: auditar antes de aplaudir

México reacciona con tableros y no previene con inteligencia.

Un gobierno que anticipara habría publicado, junto al promedio diario, la fecha de corte de cada serie, el porcentaje de cifras revisadas y las razones de cada revisión. Habría informado cuántos casos pasaron de homicidio doloso a otra clasificación, y habría expuesto sus datos a pares externos.

Para ello propongo 3 escenarios prospectivos:

  1. A corto plazo, una auditoría independiente de las series de homicidio en las siete entidades que concentran la mitad de las víctimas, la publicación de microdatos con definiciones y la inclusión de extorsión y desaparición en el panel principal.
  2. A mediano plazo, fiscalías con autonomía real y presupuesto garantizado, y un indicador público de esclarecimiento por delito.
  3. A largo plazo, instituciones policiales y ministeriales capaces de medir su propio trabajo sin depender del ánimo del vocero.

La meseta de agosto a octubre debería preocupar más que festejarse.

Es probable que los homicidios sensibles al despliegue ya hayan cedido; los restantes dependen de economías criminales y de policías municipales penetradas, como sugiere el propio reporte al señalar a policías que darían impunidad al líder de Los Gigan.

Eso exige investigación e inteligencia, no más operativos.

Prever exige nombrar hoy el indicador que alertará del próximo repunte. Con el proceso electoral de 2027 a la vuelta, la tentación de embellecer cifras crecerá y la sociedad no tendrá cómo distinguir el avance real del maquillaje.

Es plausible que haya menos homicidios que hace dos años; lo que el reporte no logra es demostrarlo.

Hasta entonces, la flecha verde seguirá siendo propaganda con aspecto de estadística.

______

*Alberto Guerrero Baena es consultor y estratega en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal.

Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad en diferentes espacios de la Radio y Televisión en CDMX y Michoacán.

Correo electrónico: albertobaenamx@gmail.com

Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

Tags

Seguridad Inseguridad Opinión

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad