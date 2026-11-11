México, 32 de 32: el país que nunca empeora en la incidencia delictiva

Lo que el reporte no mide

El panel de delitos de alto impacto incluye lesiones por arma de fuego, secuestro extorsivo y cinco modalidades de robo con violencia. En todo el documento no aparece una sola serie de extorsión, desaparición o feminicidio.

Sí aparecen 2,395 extorsionadores detenidos desde julio de 2025 y 188 en Michoacán.

Contar arrestos sustituye a contar víctimas, y la extorsión es el delito que hoy define la vida económica de municipios enteros. Tampoco hay tasas por cada cien mil habitantes ni contraste con las defunciones por homicidio del INEGI, que históricamente han rebasado el conteo de las fiscalías.

Una estadística que depende de lo que cada fiscalía decide clasificar, y que da a los gobiernos estatales incentivo de reportar menos, necesita un auditor externo y no un orador.

Detener no es esclarecer

El balance de la estrategia suma 74,033 detenidos, 37,625 armas y 588.6 toneladas de droga en dos años. Ninguna lámina informa cuántos fueron vinculados a proceso, cuántos tienen sentencia o cuántas carpetas se judicializaron.

Sin esa columna, el número de detenidos mide actividad y no justicia.

Algo parecido ocurre con los 2,841 laboratorios y áreas de concentración, categorías distintas sumadas en una sola cifra.

Y en la lámina de Naucalpan, titulada detención, el protagonista murió en el operativo; en Guasave, dos hombres fueron neutralizados, término que el reporte no define.

La letalidad de la fuerza pública merece su propio indicador, porque un muerto no declara, no es juzgado y tampoco revela estructuras.

Michoacán: preliminar y estancado

En Michoacán, el reporte presume 2.03 homicidios diarios en octubre, el más bajo desde 2015, y una baja de 42 por ciento frente a octubre de 2025. La propia lámina marca el dato como preliminar, y las cifras preliminares suelen revisarse.

Desde noviembre de 2025 la serie oscila entre 1.90 y 2.77 sin tendencia clara: tras el Plan Michoacán hubo un escalón a la baja y luego una meseta.

Se exhiben 34 detenidos por el asesinato de Carlos Manzo, de los cuales tres murieron. Como autor intelectual se presenta a un operador del CJNG detenido en Jalisco.

Todo eso son capturas, pero el reporte no incluye desaparecidos, desplazados ni cobro de piso en el aguacate y el limón, que son las variables con las que el productor mide su seguridad.