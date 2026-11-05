El zar digital y los secretarios analógicos

El problema comienza cuando el orden se convierte en aduana, y la aduana en monopolio.

Conviene precisar primero lo que consta. La Ley Nacional para Eliminar los Trámites Burocráticos designa a la ATDT como Autoridad Nacional de Simplificación y Digitalización, extingue la CONAMER y le encarga emitir lineamientos obligatorios.



Esa ley excluye a Defensa y Marina, salvo en simplificación, digitalización y registro en el portal único de trámites.

Y al presentarse la agencia, la prensa especializada describió su facultad de otorgar conformidad, antes de su nombramiento, a quienes encabezan la transformación digital en cada institución.

Dicho sin eufemismos: la ATDT opina sobre quién manda en la tecnología de cada oficina.

Lo que dice la ley y lo que murmura el pasillo

Ahora, lo que no consta.

Se afirma que el secretario Omar García Harfuch estaría inconforme porque el software de seguridad debe pasar por la agencia, y que existiría fricción con Peña Merino.

No hay, en fuentes públicas verificables, constancia de ese choque.

Es rumor, no hecho, y una columna seria no convierte el chisme en diagnóstico.

Pero el rumor merece atención por una razón estructural: aunque nadie hubiera discutido jamás, el diseño genera la fricción. Una dependencia que persigue delitos no puede hacer fila en la ventanilla ajena para decidir con qué herramienta lo hace.

La SSPC fue elevada, mediante reforma al artículo 21 constitucional, a rectora de la Estrategia Nacional de Seguridad y conductora del sistema de inteligencia en seguridad pública.