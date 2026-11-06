Director, maestro, policía y administrador de WhatsApp: el Estado delega; el chat de padres gobierna

Lo que el acuerdo dice, y lo que calla

Primero, precisemos lo que se decretó, porque circula confusión.

La restricción total, recreo incluido, rige para educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, públicas y privadas. En el nivel de media superior, cada plantel decide su modalidad; en universidades se fomenta el uso responsable.

Hay excepciones pedagógicas, de salud, discapacidad y emergencia. Y hay un dato incómodo: según la cobertura de la prensa, el acuerdo no establece un catálogo de sanciones, y ante una emergencia los alumnos deberán acudir con el personal docente, mientras la comunicación con las familias se hará por los mecanismos que defina cada plantel.

Lea de nuevo la última frase.

En un país con escuelas junto a balaceras, la política de seguridad escolar quedó delegada a lo que cada director improvise.

A ello se suma que las entidades tienen 120 días para emitir lineamientos específicos, según la secretaria de Educación de Sinaloa.

Es decir: la prohibición entró en vigor primero y la reglamentación operativa llegará después. Se apagó el teléfono antes de instalar el sistema que lo reemplace.

El mapa que la SEP no dibujó

¿Qué resultados pretende la SEP?

Su apuesta declarada es pedagógica y emocional: más atención, menos acoso, más socialización en el recreo. Es una hipótesis legítima y la tendencia es internacional: una colaboración publicada en medios, que cita a la UNESCO, habla de 114 sistemas educativos con restricciones nacionales.

Pero una política importada hereda contextos ajenos.

En sociedades con respuesta de emergencia consolidada, apagar el teléfono cuesta poco. En una colonia donde disparar cerca de una primaria es rutina, cuesta minutos, y en una balacera los minutos son todo.