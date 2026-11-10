Indaparapeo: la guerra de drones pidió audiencia: aquí la amenaza avisa; el Estado llega después

La respuesta llegó por etapas: demora, despliegue aéreo y terrestre, y al cierre de la semana seis detenidos con dosis de metanfetamina. Esa es la proporción del Estado: una amenaza de guerra contestada con aseguramientos de menudeo.

Un plan que se mide a sí mismo

El Plan Michoacán cumplió un año con cifras que el gobierno federal presenta como éxito: 950 detenidos entre noviembre de 2025 y julio de 2026, caída de homicidios y 67 por ciento de avance en obras y acciones, con 118 mil millones de pesos previstos hasta 2030.

No discuto que los números existan. Discuto qué miden. Un detenido mide actividad policial, no control territorial.

Un homicidio menos en la estadística mensual no equivale a un comerciante que deja de pagar cuota.

El ciudadano de Indaparapeo, Charo o Queréndaro percibe quien cobra, quien amenaza y quien llega después de la balacera. Cuando la captura de un líder se vuelve el centro de la narrativa, la propaganda sustituye al diagnóstico.

Los liderazgos criminales se reponen en semanas; las economías de extorsión y las redes de protección política, no.

Mercenarios con rastro de tres años

En octubre de 2023, la propia Secretaría de Seguridad Pública estatal reportó el desmantelamiento de una célula colombiana que fabricaba explosivos para drones. En mayo de 2025, el Ejército detuvo en Los Reyes a diez exmilitares colombianos tras una explosión que mató a soldados. La SSP estatal contabiliza 78 extranjeros detenidos entre 2025 y abril de 2026, entre ellos 34 colombianos y 30 venezolanos.

Con ese rastro, la pregunta incómoda es por qué seguimos tratando el fenómeno como hallazgo y no como patrón.

Detectar no exige espionaje exótico. Exige cruzar registros migratorios, ingresos por aeropuertos, detenciones previas, hospedajes, transferencias y reportes de inteligencia financiera, y mantener una unidad especializada de la Fiscalía que judicialice con tipos penales claros: delincuencia organizada, portación y tráfico de armas, fabricación de explosivos y delitos migratorios.

La deportación administrativa resuelve el problema migratorio y entierra el expediente penal, junto con la información que esos detenidos tendrían sobre quién los contrata, quién los paga y por qué ruta llegan. Un Estado que expulsa a su principal fuente de inteligencia confunde limpieza con eficacia.