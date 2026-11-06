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Guerrero es primero

En los datos de la Intercensal, Guerrero resulta "primero" en muchos indicadores negativos. Es el estado donde la población, en lugar de crecer, decrece.
vie 06 noviembre 2026 06:12 AM
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Pobreza y desigualdad en Guerrero
La población del estado de Guerrero se ve afectada por la falta de oportunidades. (Cuartoscuro)

La frase icónica "La Patria es primero", que Vicente Guerrero dio como respuesta a su padre cuando le presionaba a aceptar el indulto ofrecido por el virrey Juan Ruiz de Apodaca en 1819, se convirtió en uno de los pilares del nacionalismo mexicano.

Resignificando esa carga simbólica surgió la frase que titula este texto y que da identidad a una iniciativa de diálogo y colaboración entre actores diversos: organizaciones sociales y civiles, universidades, iglesias, colectivos e instituciones públicas.

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Esta iniciativa de articulación cobró mayor relevancia a raíz del desastre causado por el huracán Otis hace tres años. Ahora, los recientes datos de la Encuesta Intercensal 2025 actualizan la urgencia del llamado para cambiar la realidad de pobreza, violencia y debilidad institucional de Guerrero.

En los datos de la Intercensal, Guerrero resulta "primero" en muchos indicadores negativos. Es el estado donde la población, en lugar de crecer, decrece: -0.6% anual (dato nacional: +0.7%). De 2020 a 2025 pierde casi 123 mil habitantes: baja de 3.541 millones a 3.419 millones.

Paradójicamente, también “es primero" en fecundidad –2.4 hijas e hijos nacidos vivos por mujer– y en mortalidad: 8.2%. En ambos casos, muy por arriba del promedio nacional: 1.9 hijas e hijos y 5.6%, respectivamente.

Guerrero pierde población porque también “es primero" en desplazamiento forzado por "inseguridad delictiva, violencia y desastres climáticos": 3.4% (dato nacional: 1.5%). Además, ocupa el 9º lugar en emigración internacional: 4.2%.

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Es primero en población afrodescendiente (7.5%; nacional: 1.6%) y cuarto en población indígena: 15.4% de la población mayor de 3 años (nacional: 5.9%).

Ahí se concentran los más altos índices de pobreza, carencias y rezago social. Guerrero no es primero, sino segundo en pobreza: 58%, solo después de Chiapas (nacional: 30%, medición de pobreza 2024).

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Regresando a la Intercensal, la clave de los indicadores negativos tiene una raíz económica y laboral. Guerrero es 7º en tasa de participación económica: 52.5% (nacional: 55.1%), pero es el antepenúltimo en personas ocupadas con empleo asalariado: 55.7% de la población ocupada (nacional: 70.5%).

También es 4º lugar en población asalariada sin acceso a servicios de salud por su trabajo: 36% (nacional: 42%; ENOE 2026-II). Esto se refleja en la Encuesta Intercensal: en Guerrero, de la población asalariada, sólo 36.5% tiene afiliación a servicios de salud de la seguridad social (nacional: 55.9%), 32.2% tiene licencia o incapacidad con goce de sueldo (nacional: 53.1%) y 29.4% tiene afiliación al SAR o a una AFORE (nacional: 52%).

Estos datos refieren a personas con empleo asalariado; además hay que sumar a quienes trabajan por cuenta propia o sin remuneración, donde la "informalidad" afecta a casi 100%, lo que en realidad significa que carecen de protección social: servicios de salud, licencia con goce de sueldo, ahorro para el retiro. Guerrero ocupa el tercer lugar en trabajo por cuenta propia (autoempleo): 32.4% (nacional: 24%), y en trabajos sin remuneración: 9.5% (nacional: 2.8%).

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Raíz laboral de la pobreza

De esta raíz económica y laboral se producen las condiciones sociales que impiden el ejercicio de derechos fundamentales y que reproducen y refuerzan la pobreza y exclusión.

Guerrero es el estado 29 en población joven (15-24 años) que permanece en la escuela: 41.6% (nacional: 47.3%). Esto además de incumplir el derecho a la educación, genera desventajas para la inserción laboral y el ejercicio de otros derechos durante el resto de la vida.

Guerrero ocupa el 8º lugar en población sin acceso a servicios de salud —considerando todo: seguro social, del IMSS Bienestar o de centros de salud— con 32.6% (nacional: 27.2%). Como vimos, esta carencia se produce porque menos de la mitad de la población tiene afiliación a la seguridad social (o a un seguro privado). En ese indicador Guerrero es penúltimo (lugar 31): 41.8% (nacional: 70.6%).

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Y quizá lo más alarmante y doloroso: 31% de los hogares de Guerrero presentan inseguridad alimentaria (nacional: 18%). Otra vez, por las razones equivocadas y no deseadas "Guerrero es primero".

Estas realidades no deben ser un destino manifiesto. Reivindicar que Guerrero es primero es un llamado patriótico. Es una invitación a gobiernos, empresas y organizaciones de la sociedad, a nivel nacional, para fortalecer y ampliar la resiliencia social articulada en iniciativas como “Guerrero es Primero”, que resultan indispensables para transformar de raíz esta realidad.

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*Rogelio Gómez Hermosillo es Presidente Ejecutivo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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