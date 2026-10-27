Un decreto que administra lo que el comunicado celebra

Eso, y no la épica del anuncio, es lo verificable hasta hoy en el texto oficial.

Léase despacio, porque el comunicado celebra y el texto administra.

Cambió el letrero; el presupuesto, por ahora, es el mismo. Conocemos este método mexicano de innovación institucional: se rebautiza lo existente, se anuncia como refundación y se deja que el aplauso haga las veces de diagnóstico.





Inteligencia para unos, improvisación para otros

La antigua escuela nació para formar al personal del CNI y abrirse, por intercambio, a otros servidores públicos. Esa lógica de origen sigue ahí: una escuela de la inteligencia federal para la inteligencia federal.



Y está bien que exista. Lo que no está bien es venderla como profesionalización del sistema de seguridad cuando el eslabón más débil de la cadena no aparece en el texto.

Hablo del policía municipal y estatal: el primero que llega, el que toma la declaración, el que preserva o contamina la escena, el que decide qué anota y qué calla.

Es el primer captador de información criminal del Estado y, por tanto, el primer analista involuntario del país.

En las academias donde he trabajado, la investigación se enseña como una materia entre muchas: unas sesiones de cadena de custodia, un formato de informe homologado y la ilusión de que el resto se aprende en la calle.

Se aprende, sí, pero mal y sin método. Un país no hace inteligencia con datos mal levantados; hace ruido con membrete.

La pregunta incómoda es sencilla: ¿los policías que manejan datos personales, denuncias y fuentes todos los días serán beneficiarios de esta academia, o seguirán siendo los clientes olvidados de la profesionalización?