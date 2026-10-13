CERESOS y CEFERESOS: Universidades del Crimen

La soberanía, palabra que gobiernos federal y estatales pronuncian con solemnidad, empieza literalmente en la reja.

Un Estado que no decide quién entra, dónde duerme cada interno, quién cobra por qué y quién vive con miedo dentro de sus propios muros no monopoliza nada: administra la ficción de que lo hace. Apodaca en 2012, Topo Chico en 2016 y el ataque al Cereso 3 de Ciudad Juárez en enero de 2023 no fueron accidentes; fueron la factura de un abandono sostenido.

El autogobierno, con cuotas, tienditas y áreas privilegiadas, no existe sin la complicidad, activa o resignada, de quien porta uniforme de custodio.

Los estados han sido omisos de forma brutal: buena parte de la población privada de la libertad reside en centros locales y recibe la menor atención política.



Responden con rotación de internos, descabezamiento de liderazgos y declaraciones que nombran el problema sin resolverlo. Cada líder trasladado deja una vacante que alguien ocupa en horas; el modelo que fabrica liderazgos criminales permanece intacto.

Custodios abandonados por el Estado

Pregunta incómoda que ni la Federación ni las entidades responden: ¿tienen el personal adecuado?

El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la CNDH ha documentado de forma reiterada deficiencias de personal, capacitación e infraestructura. Un servidor público que gana poco, trabaja sin protección y vive en el mismo barrio que las familias de los internos no es incorruptible: es vulnerable.

Exigirle integridad sin darle condiciones es hipocresía de escritorio.

Hace falta un servicio profesional penitenciario de verdad: evaluaciones de confianza permanentes y no solo de ingreso; formación en ejecución penal, derechos humanos y seguridad dinámica; carrera con ascensos por mérito; rotación obligatoria de directivos y áreas sensibles; y salarios y seguros equiparables, como mínimo, a los de la policía estatal. La Ley Nacional de Ejecución Penal ordena buena parte de esto.

En el territorio, es letra muerta.