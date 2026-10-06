La factura de no invertir en salud: menor productividad, pérdida de PIB y más presión para las familias

"No podemos continuar considerando que la inversión en salud es un gasto. La inversión en salud es una inversión en las personas y en el desarrollo del país", declaró.

¿Cómo afecta la mala salud a la economía?

Sin gastos sanitarios adecuados, las personas enferman más y desarrollan más complicaciones sin atención médica de calidad.



A su vez, la mala salud de la población impacta en la economía, ya que reduce en 15% el Producto Interno Bruto (PIB) de un país al año, aseguró Marcela Silva, gerente del Grupo Banco Mundial en Costa Rica. Por el contrario, un sistema de salud sólido puede contribuir a incrementar el PIB hasta en 7% hacia el año 2040.

Cuando el presupuesto en salud es bajo, las familias financian los gastos de la atención médica con dinero de su propio bolsillo , lo que muchas veces genera gastos catastróficos y empobrecimiento.

El costo del ausentismo laboral

Además, una persona enferma falta más días al trabajo, dijo al participar en el panel "Invertir en salud o pagar la factura invisible, el dilema económico de LATAM".

Por ejemplo, un colaborador con diabetes se ausenta 8.5 días al año en promedio, frente a la media de 2.5 días de personas sanas, expuso Silva.

No gastar en salud no implica tener ahorros, es todo lo contrario. La factura ya existe, la pregunta es quién la paga. Marcela Silva, gerente del Grupo Banco Mundial.



La experta aseguró que incrementar el gasto en salud pública es una inversión rentable. Estimó que, a nivel global, por cada dólar invertido en salud hay un retorno económico de 14 dólares. Esta cifra aumenta a entre 20 y 44 dólares en programas de vacunación.

En cambio, los presupuestos sanitarios limitados frenan la innovación y obstaculizan que los pacientes accedan a los mejores tratamientos.