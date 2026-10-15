Inseguridad: un problema abierto

Las cifras que señalan un avance

En la conferencia matutina del martes pasado, el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum informó que, entre septiembre de 2024 y septiembre de 2026, el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 52%, de 86.9 a 42.2, de acuerdo con datos proporcionados por la fiscalías de los estados y procesados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En el mismo periodo, los delitos de alto impacto registrados se redujeron 36%, mientras que el robo de vehículo con violencia cayó 55% entre octubre de 2024 y septiembre de 2026. Al comparar enero-septiembre de 2025 y 2026, también se reportaron disminuciones en lesiones dolosas por arma de fuego (12.6%), robo a transportistas con violencia (26.1%) y robo a negocios con violencia (12.5%).

En materia operativa, el Gobierno reportó 70,500 personas detenidas, 36,300 armas aseguradas, 569 toneladas de drogas decomisadas y 2,792 laboratorios clandestinos y áreas de concentración desmantelados durante los primeros dos años de administración, así como 2,170 detenciones relacionadas con la estrategia contra la extorsión.



Esto no representa el éxito absoluto del modelo de seguridad. Tampoco implica que la estrategia no requiera ajustes, ni que no hay problemas que señalar, riesgos que advertir ni motivos para preocuparse.

La delincuencia sigue en niveles históricamente elevados y se transforma

Según la ENVIPE 2026 del INEGI, durante 2025 ocurrieron 33.8 millones de delitos, el mayor volumen desde 2012. Fueron 1% más que en 2024, aunque la tasa por habitante disminuyó 1%. En otras palabras, la reducción de determinados delitos registrados por las autoridades convive con una delincuencia que sigue afectando a millones de personas.

Además, entre 2018 y 2025, las tasas de fraude aumentaron 63%, las amenazas 54% y la extorsión 33%. Los robos pasaron de representar 52% a 32% del total de delitos. Tan sólo en 2025 se estimaron 6.7 millones de extorsiones, 37% más que en 2023. El 97.5% quedó fuera de las investigaciones ante la falta de denuncias ante el ministerio público. La delincuencia ya no depende tanto del despojo directo: también obtiene recursos mediante el engaño, las amenazas y la imposición de pagos. En su expresión más grave, la extorsión permite a las organizaciones criminales intervenir en la economía y someter a quienes deberían poder trabajar y comerciar libremente.