Fronteras inteligentes, seguridad económica y T-MEC, 25 años

La amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos ha evolucionado desde el modelo de terrorismo físico que caracterizó al 11-S hacia un entorno multidimensional en el que adversarios pueden explotar vulnerabilidades cibernéticas, tecnológicas e infraestructuras críticas. Por ello, la seguridad ya no depende únicamente de prevenir ataques terroristas convencionales, sino de proteger los sistemas digitales, energéticos, financieros, de comunicaciones y de transporte de los que depende la sociedad y la economía estadounidense y la región fronteriza con México.

Esta transformación tiene implicaciones directas para la frontera México–Estados Unidos. La Frontera del Siglo XXI, planteada bilateralmente desde 2010, buscó superar una concepción exclusivamente policial de la frontera mediante una gestión orientada simultáneamente a seguridad, competitividad, movilidad y comercio. El objetivo era construir una frontera capaz de facilitar el movimiento seguro, eficiente y lícito de personas y mercancías, reduciendo los costos económicos de la integración regional.



La apertura comercial y la creciente integración regional también han generado porosidades negativas, asociadas con mayores oportunidades para el tráfico de drogas ilícitas, armas y otras actividades criminales. Sin embargo, existen porosidades positivas, expresadas en el incremento de cruces legítimos de personas, vehículos y mercancías. El reto de la frontera inteligente consiste precisamente en gestionar ambas dinámicas mediante inteligencia, tecnología, cooperación binacional y controles basados en riesgo, sin obstaculizar la movilidad y el comercio.

La evolución hacia las fronteras inteligentes profundiza esta lógica. Aduanas digitalizadas, interoperabilidad de bases de datos, análisis de riesgos, inteligencia artificial, sensores, sistemas no tripulados y tecnologías biométricas permiten transitar de controles generalizados hacia modelos de inspección selectiva y basada en riesgos. Sin embargo, esta transformación también genera nuevas vulnerabilidades: una interrupción de sistemas digitales, infraestructura energética, telecomunicaciones, puertos, cruces fronterizos o cadenas logísticas podría producir efectos económicos comparables a una disrupción física.