A 25 años de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, la seguridad de Estados Unidos atraviesa una nueva etapa. La principal transformación no consiste únicamente en ampliar las capacidades de vigilancia, inteligencia y control fronterizo, sino en reconocer que las amenazas contemporáneas también pueden dirigirse contra infraestructuras digitales, cadenas de suministro y sistemas tecnológicos estratégicos. En julio de 2026, el Congreso estadounidense realizó una audiencia precisamente sobre la evolución de las amenazas desde 2001, con participación de especialistas en inteligencia, ciberseguridad e infraestructura crítica.
Fronteras inteligentes, seguridad económica y T-MEC, 25 años
La amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos ha evolucionado desde el modelo de terrorismo físico que caracterizó al 11-S hacia un entorno multidimensional en el que adversarios pueden explotar vulnerabilidades cibernéticas, tecnológicas e infraestructuras críticas. Por ello, la seguridad ya no depende únicamente de prevenir ataques terroristas convencionales, sino de proteger los sistemas digitales, energéticos, financieros, de comunicaciones y de transporte de los que depende la sociedad y la economía estadounidense y la región fronteriza con México.
Esta transformación tiene implicaciones directas para la frontera México–Estados Unidos. La Frontera del Siglo XXI, planteada bilateralmente desde 2010, buscó superar una concepción exclusivamente policial de la frontera mediante una gestión orientada simultáneamente a seguridad, competitividad, movilidad y comercio. El objetivo era construir una frontera capaz de facilitar el movimiento seguro, eficiente y lícito de personas y mercancías, reduciendo los costos económicos de la integración regional.
La apertura comercial y la creciente integración regional también han generado porosidades negativas, asociadas con mayores oportunidades para el tráfico de drogas ilícitas, armas y otras actividades criminales. Sin embargo, existen porosidades positivas, expresadas en el incremento de cruces legítimos de personas, vehículos y mercancías. El reto de la frontera inteligente consiste precisamente en gestionar ambas dinámicas mediante inteligencia, tecnología, cooperación binacional y controles basados en riesgo, sin obstaculizar la movilidad y el comercio.
La evolución hacia las fronteras inteligentes profundiza esta lógica. Aduanas digitalizadas, interoperabilidad de bases de datos, análisis de riesgos, inteligencia artificial, sensores, sistemas no tripulados y tecnologías biométricas permiten transitar de controles generalizados hacia modelos de inspección selectiva y basada en riesgos. Sin embargo, esta transformación también genera nuevas vulnerabilidades: una interrupción de sistemas digitales, infraestructura energética, telecomunicaciones, puertos, cruces fronterizos o cadenas logísticas podría producir efectos económicos comparables a una disrupción física.
En este contexto, el T-MEC constituye mucho más que un tratado comercial. Desde su entrada en vigor en 2020, ha proporcionado reglas comunes para una región cuya integración productiva alcanza sectores estratégicos como automotriz, electrónico, dispositivos médicos y manufacturas. En 2025, el comercio estadounidense de bienes y servicios con México alcanzó aproximadamente 964 mil millones de dólares. El acuerdo también ha generado mecanismos de solución de controversias, cooperación regulatoria y herramientas laborales como el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida.
El desafío actual consiste en preservar estos logros frente a una creciente vinculación entre comercio y seguridad económica. La revisión de 2026 ya incorpora explícitamente reglas de origen, acero y aluminio, automóviles, cadenas de suministro y seguridad económica. Estados Unidos ha planteado reducir dependencias externas y fortalecer la producción regional, mientras México busca preservar el acceso preferencial al mercado estadounidense y evitar nuevos obstáculos arancelarios.
En vísperas de la cuarta ronda de negociaciones del T-MEC, los sectores automotriz, autopartes, acero y metales críticos adquieren especial relevancia. La reunión prevista entre el secretario de Comercio estadounidense Howard Lutnick y la presidenta Claudia Sheinbaum refleja precisamente esta convergencia entre política comercial e intereses de seguridad económica. El acero y los metales críticos ya no pueden analizarse únicamente desde la perspectiva arancelaria: constituyen insumos esenciales para infraestructura, defensa, manufactura avanzada y resiliencia industrial.
Por ello, México enfrenta una oportunidad estratégica: evolucionar de una política de facilitación comercial hacia una agenda integral de seguridad económica de América del Norte. Esto implica fortalecer las fronteras inteligentes, proteger infraestructura crítica, profundizar la cooperación tecnológica, asegurar cadenas de suministro y desarrollar capacidades nacionales en sectores estratégicos. El futuro del T-MEC dependerá, en buena medida, de que México, Estados Unidos y Canadá logren demostrar que la integración regional no representa una vulnerabilidad, sino un mecanismo colectivo de seguridad, competitividad y resiliencia frente a las nuevas amenazas globales.
José María Ramos es director del Departamento de Estudios de Administración Pública, El Colef.