Mal parados en seguridad: qué nos revela la ENVIPE

Prevalece miedo a gran escala

La percepción de inseguridad ha disminuido, especialmente en los espacios más próximos. Entre 2019 y 2026 cayó de 50.6% a 35.9% en la colonia y de 70.5% a 60.9% en el municipio. Conforme ampliamos la mirada territorial, sin embargo, la mejoría se diluye: 74% de la población todavía considera insegura su entidad federativa.

Esto significa que, pese a la reducción de algunos delitos, siete de cada diez personas viven en un entorno que perciben como inseguro, lo que condiciona sus rutinas, restringe el uso del espacio público y, en última instancia, limita libertades.

Confianza local minada

Finalmente está la confianza. En 2026, 53.4% de la población desconfía en alguna medida de la policía de tránsito, 42.2% de la policía municipal y 40.3% de la estatal. La contradicción es importante: las instituciones con las que las víctimas deberían tener mayor contacto se encuentran entre las que generan mayor desconfianza. Con ello, el Estado recibe menos información, disminuye su capacidad para investigar y responder y, ante la falta de resultados, la desconfianza se reproduce.

Saldo negativo de la ENVIPE

La ENVIPE no invalida la reducción de los homicidios ni los resultados presentados por el gobierno. Los complementa para ampliar la mira y, al hacerlo, modifica sustancialmente el balance. Por supuesto que hay matices locales, y más que eso, avances en ciertos estados. No obstante, los problemas que evidencia impiden hablar de una mejora estructural en la seguridad pública del país. Hay más delitos en términos absolutos, una cifra oculta superior a 90%, costos económicos persistentemente elevados y una profunda desconfianza hacia buena parte de las instituciones civiles y locales de seguridad y justicia.

Por eso necesitamos cambiar la manera de evaluar la política de seguridad. El homicidio debe seguir siendo un indicador central, pero no puede ser el único termómetro. Victimización, cifra oculta, costos económicos, percepción de inseguridad y confianza institucional deberían convertirse también en métricas de gobierno.

*Armando Vargas (@BaVargash) es doctor en Ciencia Política, profesor universitario en la UNAM y el Tecnológico de Monterrey y coordinador del programa de seguridad pública de México Evalúa (@mexevalua)