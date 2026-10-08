Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
voces

¿A quién creerle? A quien muestre la metodología

Un Estado que presume monopolio de la violencia debe demostrarlo con indicadores que el ciudadano sienta: menos extorsión, libertad de tránsito, alcaldes vivos, policías que no cobran.
jue 08 octubre 2026 06:03 AM
Añadir Expansión Política en Google
'Los Rusos' son vinculados al tráfico de droga en Mexicali, específicamente en la frontera con Estados Unidos.
Los informes de seguridad se cuentan en detenidos, aseguramientos y operativos. Son insumos, no resultados. Un laboratorio clausurado es una fotografía; una comunidad donde nadie paga cuota es un territorio recuperado, escribe Alberto Guerrero Baena. (Foto: @OHarfuch en X)

Los mapas incomodan cuando nadie publica el suyo.

Un estudio independiente, difundido por el Periódico Reforma con corte al 25 de septiembre de 2026, sostiene que el crimen organizado ejerce "gobernanza efectiva" en cerca de 30 por ciento del territorio nacional, que otro 47% vive en control compartido o disputado y que apenas 23% tiene predominio claro del Estado.

Nueve entidades aparecen con predominio criminal: Colima, Sinaloa, Guanajuato, Morelos, Baja California, Guerrero, Michoacán, Chihuahua y Quintana Roo.

Solo nueve, entre ellas Nayarit, Durango y Puebla, quedan del lado institucional.

Publicidad

Digámoslo sin rodeos: no es una medición oficial, no prueba que cada kilómetro de esos estados tenga dueño criminal y clasifica por entidad, un instrumento tosco para un fenómeno que cambia de municipio a municipio.

Pero digamos lo otro: quien lo descalifica debe mostrar una medición propia, pública y auditable.

Yo no conozco una con metodología abierta. Y quien no mide no puede refutar.

Presencia no es control

Hay que dejar de comparar retenes con naranjas.

Jesús Alberto Capella, de AC Consultores, estimó en 2023 presencia criminal en 81% del territorio y 86% de la población, y él mismo distinguió presencia de control. Presencia es que un grupo opera; control es que manda: cobra, decide quién transita, quién vende y quién gobierna. El 30% habla de lo segundo, y por eso pesa más.

Lo que sí coincide entre ambos ejercicios es la dirección: ninguna medición independiente que conozca devuelve un Estado con monopolio de la violencia.

También puedes ver:

En la imagen se ve el momento en que el embajador de Estados Unidos en México dio la mano al gobernador Mauricio Kuri.
voces

La academia que unió a todos en confusión


La diferencia importa para el debate público.

Si se acepta la cifra de presencia, la discusión se vuelve inútil, porque casi todo el país tendría algún grupo operando.

Si se mide control, la pregunta se vuelve incómoda y útil: ¿dónde puede un comerciante negarse a pagar sin consecuencias?

Esa es la frontera real del Estado, y ninguna conferencia matutina la ha trazado.

Publicidad

Fotografías no son territorio

Los informes de seguridad se cuentan en detenidos, aseguramientos y operativos.

Son insumos, no resultados. Un laboratorio clausurado es una fotografía; una comunidad donde nadie paga cuota es un territorio recuperado.

La mañanera exhibe lo primero porque es lo que puede mostrarse en una diapositiva.

Hay además un sesgo de origen: quien reporta su propio desempeño elige qué contar.

Por eso existen las auditorías externas, y por eso la seguridad, donde más vidas se juegan, necesita más contraste independiente, no menos.

¿Realidad virtual?

Sería injusto decir que todo es ficción: hay detenciones y decomisos reales. Lo cuestionable es la narrativa que confunde esfuerzo con efecto.

Un Estado que presume monopolio de la violencia debe demostrarlo con indicadores que el ciudadano sienta: menos extorsión, libertad de tránsito, alcaldes vivos, policías que no cobran. En Michoacán han sido asesinados varios alcaldes, y la respuesta fue un plan.

Publicidad

Los planes se anuncian; el territorio se recupera con instituciones que permanezcan después de que se apaguen las cámaras.

Enjambre: golpe real, alcance mínimo

El Operativo Enjambre podría ser y no cosmético.

Atacar la unión entre autoridad local y crimen golpea el nervio correcto: sin presidencia municipal, tesorería y policía, ningún grupo cobra piso a escala.

Según García Harfuch, acumula 111 funcionarios detenidos entre octubre de 2024 y agosto de 2026, y el 3 de octubre cayó el alcalde de Suchiapa, Chiapas, junto con mandos policiales.

Pero el propio análisis de Reforma fija la escala: los 14 alcaldes detenidos gobernaban municipios que suman 6,596 kilómetros cuadrados y 625,000 habitantes, apenas la tercera parte de lo que dominan Los Ardillos y La Familia Michoacana en Guerrero.

Es la aritmética de la insuficiencia.

Hay más. Detener no es condenar ni desmantelar.

Sin sentencias, sin congelamiento de patrimonio y sin reconstrucción de la policía local, quien sustituye al alcalde detenido hereda el mismo pacto. Es poda, no raíz.

Y hay una paradoja: el estudio coloca a Puebla en el lado institucional, pero en septiembre fueron detenidos los alcaldes de Esperanza y Tepeyahualco, presuntamente ligados a Los Zúñiga según el reporte federal.

Si hasta el estado "recuperado" produce presidentes municipales señalados, la clasificación por entidad oculta más de lo que revela.

Importa también la selectividad.

Harfuch ha señalado que los detenidos pertenecen a distintas entidades y partidos; en Puebla cayeron un alcalde de Morena y uno de Movimiento Ciudadano. Su servidor en otra columna señaló claramente que si es selectivo y electorero.

La pluralidad es lo que le daría legitimidad a la estrategia.

Lo que sí funciona

Quien ha trabajado en corporaciones municipales sabe que el territorio se pierde primero en la esquina, no en el discurso. Propongo cuatro cosas concretas.

a) Una medición oficial por municipio, con metodología pública validada por el INEGI y la academia, que mida extorsión, cuotas, retenes y ausencia policial. Sin ese termómetro, cada quien discutirá con su propio mapa.

b) Operativo Enjambre pase de personas a estructuras. Que persiga patrimonio, con la Unidad de Inteligencia Financiera, y que publique cuántas detenciones terminan en vinculación a proceso y en sentencia. Hoy el indicador estrella es el número de detenidos; debería ser el número de redes desarticuladas.

c) Reconstruir la policía municipal con servicio profesional de carrera, salarios dignos, control de confianza creíble y mandos con continuidad. Una policía local capacitada es el primer filtro de gobernanza; una infiltrada es la puerta de entrada de la cuota.

d) Proteger a alcaldes y autoridades locales antes de que los maten o los compren. Un presidente municipal sin escolta, sin inteligencia y sin respaldo estatal solo tiene dos opciones, y ninguna es institucional.

¿A quién creerle?

A nadie por fe.

Al estudio, con reservas metodológicas; al gobierno, cuando abra sus datos.

La credibilidad en seguridad no se decreta en una conferencia: se construye con cifras que otro pueda refutar.

Un Estado que teme al mapa ajeno no domina el territorio; uno que lo domina publica el suyo. Mientras tanto, el ciudadano sigue esperando datos.

*Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5:25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx

Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

Tags

Seguridad Claudia Sheinbaum Opinión

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad