Sanciona Washington, despierta la UIF

Conviene empezar por la prudencia, que en este país escasea.

La ficha pública de la DEA consigna "Mexico" como último domicilio conocido, no "Mexico City". Hay reportes que atribuyen la referencia capitalina a la actualización, pero nadie ha mostrado domicilio, fecha, operativo ni parte de inteligencia.

Un "último domicilio conocido" no es un paradero. Quien titula con certeza lo que la propia fuente no sostiene hace propaganda, no periodismo.

El dinero ya no se esconde en el monte

Lo verdaderamente importante está en los comunicados.

El Tesoro describe a Los Mayos como una estructura con casas de cambio, empresas de transporte, bienes raíces, entretenimiento, hotelería y operadores presuntamente protegidos por funcionarios.



Describe también a un ingeniero del Tren de Aragua que, según las autoridades estadounidenses, infectaba cajeros con malware, repartía el efectivo entre operadores y lavaba parte con criptomonedas. Son imputaciones, no sentencias.

Pero dibujan una industria: división del trabajo, tecnología, contabilidad y blindaje político.

Mientras tanto, el Estado mexicano sigue pensando el crimen como un problema de balazos. Contamos detenidos, abatidos y laboratorios asegurados, y llamamos estrategia a la estadística.

Los cajeros no sangran; las casas de cambio no disparan; los contadores no salen en los videos. Y ahí se concentra el poder real de estas organizaciones: en la capacidad de convertir violencia y delito en patrimonio utilizable.

Reaccionar es lo único que sabemos hacer

La secuencia es reveladora. Washington investiga durante años con DEA, FBI, HSI, IRS, FinCEN y el Tesoro; sanciona; y México responde en horas: la Unidad de Inteligencia Financiera incorpora a los 46 designados a la Lista de Personas Bloqueadas. Es una medida legítima y rápida.

También es una confesión.