La acción anunciada este 29 de septiembre por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) alcanza a 21 individuos y 25 empresas relacionadas con el liderazgo, financiamiento y redes de corrupción del Cártel de Sinaloa, según el Departamento del Tesoro.

Dentro de ese entramado aparece Carlos Alberto Torres Torres. La autoridad estadounidense sostiene que el exesposo de la gobernadora mantiene una alianza con “El Ruso” y que utilizó su influencia política para facilitar actividades del grupo criminal y evitar intervenciones de autoridades en Baja California.

El señalamiento forma parte de una acusación más amplia: el Tesoro afirma que la corrupción vinculada con “Los Mayos” presuntamente llegó hasta los niveles más altos del gobierno estatal.





¿Quién es “El Ruso”?

Juan José Ponce Félix, identificado también como Jesús Alexandro Sánchez Félix y conocido como “El Ruso”, es señalado por OFAC como líder de "Los Rusos", una subfacción de “Los Mayos”.

La dependencia estadounidense describe a Mexicali como una de las plazas estratégicas para las operaciones de esta estructura debido a su ubicación fronteriza. Según su reporte, “Los Mayos” administran distintas rutas hacia Estados Unidos mediante líderes territoriales encargados de las actividades del cártel en sus respectivas zonas.

En el caso de Mexicali, Washington sostiene que “El Ruso” mantiene el control de la plaza y de áreas circundantes mediante violencia y corrupción de funcionarios estatales.

Es dentro de esa estructura donde OFAC ubica a Torres, aunque también alcanza a otros funcionarios y empresarios.