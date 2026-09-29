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México

Estados Unidos sanciona a exesposo de Marina del Pilar por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa

El Departamento del Tesoro de EU señala al exesposo de Marina del Pilar como operador político ligado a “El Ruso”, jefe de la facción que controla la plaza de Mexicali.
mar 29 septiembre 2026 12:46 PM
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Esquema del Tesoro de Estados Unidos donde se vincula a Carlos Alberto Torres con "Los Mayos". Hasta arriba aparece "El Ruso".
Esquema del Tesoro de Estados Unidos donde se vincula a Carlos Alberto Torres con "Los Mayos". (Captura de pantalla. Tesoro de Estados Unidos. )

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Carlos Alberto Torres Torres entre 21 personas sancionadas por sus presuntos vínculos con una red de corrupción relacionada con el Cártel de Sinaloa; la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) también lo incorporó a su Lista de Personas Bloqueadas.

La designación coloca al exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila , en el centro de la investigación estadounidense sobre la operación de “Los Mayos” en la frontera. Washington lo identifica como un operador político vinculado con Juan José Ponce Félix, “El Ruso”, señalado como jefe de la facción que controla la plaza de Mexicali.

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La acción anunciada este 29 de septiembre por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) alcanza a 21 individuos y 25 empresas relacionadas con el liderazgo, financiamiento y redes de corrupción del Cártel de Sinaloa, según el Departamento del Tesoro.

Dentro de ese entramado aparece Carlos Alberto Torres Torres. La autoridad estadounidense sostiene que el exesposo de la gobernadora mantiene una alianza con “El Ruso” y que utilizó su influencia política para facilitar actividades del grupo criminal y evitar intervenciones de autoridades en Baja California.

El señalamiento forma parte de una acusación más amplia: el Tesoro afirma que la corrupción vinculada con “Los Mayos” presuntamente llegó hasta los niveles más altos del gobierno estatal.

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¿Quién es “El Ruso”?

Juan José Ponce Félix, identificado también como Jesús Alexandro Sánchez Félix y conocido como “El Ruso”, es señalado por OFAC como líder de "Los Rusos", una subfacción de “Los Mayos”.

La dependencia estadounidense describe a Mexicali como una de las plazas estratégicas para las operaciones de esta estructura debido a su ubicación fronteriza. Según su reporte, “Los Mayos” administran distintas rutas hacia Estados Unidos mediante líderes territoriales encargados de las actividades del cártel en sus respectivas zonas.

En el caso de Mexicali, Washington sostiene que “El Ruso” mantiene el control de la plaza y de áreas circundantes mediante violencia y corrupción de funcionarios estatales.

Es dentro de esa estructura donde OFAC ubica a Torres, aunque también alcanza a otros funcionarios y empresarios.

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Entre las personas incluidas están Luis Alfonso Torres Torres, hermano de Carlos Torres; Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali; Rafael Buenrostro Martín, exfuncionario federal y asesor legislativo del gobierno de Baja California, y Diosvany Samuel Chapotin Villalba, señalado por OFAC como involucrado en tráfico de drogas y lavado de dinero.

Esquema de operación de "Los Mayos" en Mexicali. Hasta arriba en la imagen aparece "El Ruso" y un nivel abajo Carlos Torres.
El Tesoro de Estados Unidos publicó el esquema de operación de "Los Mayos" en Mexicali. (Captura de pantalla)

México también bloquea a 46 señalados

Tras la medida de Estados Unidos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a su Lista de Personas Bloqueadas a las 46 personas y empresas designadas por OFAC: 21 personas físicas y 25 morales.

La Secretaría de Hacienda explicó que la decisión se tomó después de analizar información financiera disponible en México. La dependencia señaló que detectó, entre algunos de los sujetos, operaciones consideradas de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras.

La inclusión tiene carácter preventivo y administrativo, de acuerdo con Hacienda. La dependencia subrayó que aparecer en la Lista de Personas Bloqueadas no constituye una determinación definitiva ni acredita por sí misma responsabilidad alguna.

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Baja California Estados Unidos

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