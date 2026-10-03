Torreón, Querétaro y la prevención que nunca llegó

Pero tampoco cayeron del cielo: en abril, el reto "tiroteo mañana" ya había obligado a la SEP a publicar un protocolo mínimo ante amenazas documentadas en catorce entidades.

Teníamos el aviso.

Lo tratamos como una simple moda de redes y no como un diagnóstico.

Y no es la primera vez: en enero de 2020, en el Colegio Cervantes de Torreón, un alumno de 11 años mató a una maestra y se quitó la vida. Más de seis años después, la ciudad vuelve a velar a una docente.

Una mesa sin Educación

Pregunta incómoda: ¿por qué las secretarías de Educación, la federal y las estatales, no son integrantes permanentes de los gabinetes de seguridad?

Lo comprobable es esto: tras Torreón, el gobierno federal integró un grupo de trabajo con la Consejería Jurídica, la SEP, la SSPC, el CNI y la Agencia de Transformación Digital. Educación fue convocada cuando ya había una muerta, no cuando se planeaba.



Eso no es coordinación; es gestión de crisis con membrete interinstitucional.

La prevención no se coordina en caliente; se diseña en frío, con datos escolares: ausentismo, acoso, consumo, conflictos, antecedentes de agresión, entornos comunitarios.

Esa información vive en las escuelas y en las secretarías estatales, no en las fiscalías. Un gabinete que mira la violencia solo cuando ya es delito llega tarde por diseño.

La subsecretaría ausente

Se supone que la SSPC tiene una subsecretaría de prevención, cuya razón de ser es diagnosticar, planear y ejecutar programas focalizados.

Lo anunciado esta semana, en cambio, empieza por un decreto y por el monitoreo del CNI, no por un diagnóstico público de factores de riesgo escolar ni por una estrategia nacional con metas, presupuesto e indicadores.