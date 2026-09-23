Sheinbaum vs. Trump: el cuadrilátero que no lastima

Todos en la sala saben que habla de la extracción de Ismael "El Mayo" Zambada, capturado en territorio estadounidense en julio de 2024 en circunstancias donde participaron agencias de ese país, y del quiebre entre Los Chapitos y La Mayiza que desde entonces ha ensangrentado al estado.



El espejo que no se mira de frente

El diagnóstico presidencial tiene un problema: es cierto solo a medias.

Es verificable que Sinaloa pasó de registrar menos de un homicidio diario antes de la captura de Zambada a un pico de 6.9 diarios en junio de 2025, con una reducción del 52% hasta los 3.3 de julio de 2026, según cifras oficiales difundidas por el propio gobierno.

Lo que no dice la narrativa de la "injerencia" es que ese quiebre criminal detonó sobre un terreno ya podrido: cuatro décadas de impunidad estructural en la entidad, agravadas durante el sexenio anterior, y una Fiscalía General de la República que, según reportajes especializados, no ha logrado avances sustantivos en las investigaciones centrales del caso —ni en la propia extracción de Zambada, ni en el homicidio de Héctor Melesio Cuén, ni en las acusaciones estadounidenses contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y otros exfuncionarios sinaloenses señalados por presunta protección a Los Chapitos.



Culpar al extranjero por activar una fractura no exime al Estado mexicano de haber permitido, durante décadas y con gobiernos de todos los colores, que esa fractura tuviera dónde caer.

