La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que en los dos años de su gobierno se redujo el homicidio doloso un 53%, al pasar de 86.9 homicidios diarios en promedio en septiembre de 2024 a 40.8 homicidios por día en agosto de 2026.

Sheinbaum sostuvo que durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) se disparó el homicidio doloso con un promedio diario que pasó de 28.6 en 2006 a 70.9 en 2012, un incremento de 148% en la llamada ‘ Guerra contra el narco’.

“He dicho y sostengo que en aquella época fue como un Estado de excepción sin declararlo, porque el que fue comandante en jefe de las Fuerzas Armadas dio la autorización para que se eliminara a un presunto responsable sin juicio, sin detención.

“Ya sabemos que además se aliaron con un grupo delincuencial, el Cártel de Sinaloa, en contra de los otros grupos. Esa es la razón por la que (Genaro) García Luna, (ex secretario de Seguridad) está detenido”, comentó la presidenta.



Durante el mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018) el promedio de homicidios pasó de 63.2 a 54.8 en el primer año, sin embargo para 2018 alcanzó los 100.5 homicidios diarios.

“Siguieron una política similar a la de Calderón”, criticó la mandataria sobre el último sexenio del PRI en la presidencia.

Sheinbaum indicó que con Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) se contuvo la cantidad de homicidios y se logró una disminución del 9%. Con ello, afirmó la presidenta, en dos años de la actual administración se alcanzó una baja de 48%: 46 homicidios menos al día en promedio en comparación con septiembre de 2024.