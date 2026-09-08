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Agosto es el mes más bajo en homicidios en los últimos 12 años en México

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que los homicidios bajaron 53% en los dos años de su gobierno en comparación con el cierre de la administración del exmandatario López Obrador.
mar 08 septiembre 2026 09:56 AM
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Elementos de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana y Ejército Mexicano.
El promedio diario de homicidios en México ha bajado de 86.9 a 40.8 en los dos años del gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum, afirmaron autoridades. (Foto: Graciela López Herrera / Cuartoscuro.com)

Con 40.8 homicidios diarios en promedio, el último mes fue el agosto con menos homicidios dolosos en México registrado en los últimos 12 años, reportó Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El nivel más bajo anterior se registró en agosto de 2015 con 54 homicidios, informó la funcionaria durante la Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional.

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La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que en los dos años de su gobierno se redujo el homicidio doloso un 53%, al pasar de 86.9 homicidios diarios en promedio en septiembre de 2024 a 40.8 homicidios por día en agosto de 2026.

Sheinbaum sostuvo que durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) se disparó el homicidio doloso con un promedio diario que pasó de 28.6 en 2006 a 70.9 en 2012, un incremento de 148% en la llamada ‘ Guerra contra el narco’.

“He dicho y sostengo que en aquella época fue como un Estado de excepción sin declararlo, porque el que fue comandante en jefe de las Fuerzas Armadas dio la autorización para que se eliminara a un presunto responsable sin juicio, sin detención.

“Ya sabemos que además se aliaron con un grupo delincuencial, el Cártel de Sinaloa, en contra de los otros grupos. Esa es la razón por la que (Genaro) García Luna, (ex secretario de Seguridad) está detenido”, comentó la presidenta.

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Durante el mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018) el promedio de homicidios pasó de 63.2 a 54.8 en el primer año, sin embargo para 2018 alcanzó los 100.5 homicidios diarios.

“Siguieron una política similar a la de Calderón”, criticó la mandataria sobre el último sexenio del PRI en la presidencia.

Sheinbaum indicó que con Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) se contuvo la cantidad de homicidios y se logró una disminución del 9%. Con ello, afirmó la presidenta, en dos años de la actual administración se alcanzó una baja de 48%: 46 homicidios menos al día en promedio en comparación con septiembre de 2024.

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Objetivos prioritarios

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, indicó que en los dos años de gobierno 67,200 personas fueron detenidas por delitos de alto impacto.

Entre ellos se encuentran objetivos prioritarios, como líderes y operadores regionales y financieros de células delictivas, ligados a delitos como homicidios, extorsión, secuestros e intimidación con violencia.

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Destacó la captura de Nemesio, "El Mencho"; Rubén, "El R1"; Hugo "N", "El Tulli"; Audias, "El Jardinero"; César Alejandro, "El Güero Conta" y Ramón, "El R1", entre otros, quienes eran operadores clave de organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Harfuch señaló que además 92 de los delincuentes más peligrosos fueron entregados por México a Estados Unidos.

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