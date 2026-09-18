Vivir con dolor no es normal

Ayer (17/09), en la sede de la Fundación Espinosa Rugarcía se presentó la Encuesta Nacional DMD sobre Dolor Crónico 2026, coordinada por el Dr. Enrique Cárdenas y levantada por INSAD (Investigación en Salud y Demografía). La muestra abarcó 4,200 viviendas, con representación nacional y desglose urbano y rural.

Los resultados visibilizan una realidad que se vive en la intimidad, pero que tiene enormes consecuencias familiares, sociales y económicas. Estos datos interpelan la obligación de la acción pública, porque el dolor crónico, que persiste por más de 3 meses, puede ser tratado y evitado.



Resumo algunos hallazgos presentados por el Dr. José Luis Palma, director de INSAD:

El dato central es que la prevalencia de dolor crónico en México es de 18.3%: casi la quinta parte de la población adulta lo padece. Es mayor en mujeres (21.5%) que en hombres (14.6%) y aumenta con la edad. ¡Quienes la viven llevan casi 6 años en promedio con dolor crónico!

Siete de cada diez personas con dolor crónico lo padecen con intensidad severa (71%), una proporción superior a la de España (62%). Hasta en el dolor hay desigualdad socioeconómica: la intensidad severa afecta más al nivel más bajo (77%) que al más alto (67%).

Las causas principales son articulares (37.5%) y, en segundo lugar, accidentes, cirugías o sobrecarga (25%). Esto es revelador: no se refiere al dolor inmediato a esos eventos, sino al crónico, que permanece meses o años después.