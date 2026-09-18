Washington cambia la pregunta: ya no es cuánto, sino quién

Leído superficialmente, el documento parecería una formalidad diplomática más.

Leído con rigor, es una de las señales más duras que Washington ha enviado a México en los últimos años, no por lo que dice explícitamente, sino por hacia dónde desplaza la conversación.

La lista es lo de menos

El error de lectura más común será celebrar que México "no reprobó".

Ese marco es insuficiente. El documento reconoce decomisos, laboratorios desmantelados y la cooperación que permitió la baja de "El Mencho".

Pero inmediatamente subordina ese reconocimiento a una exigencia: que México "tome acción adicional contra las organizaciones narcoterroristas que dominan vastas áreas de su territorio".





Ese verbo –dominan– es la clave estratégica.

Estados Unidos ya no mide a México por decomisos, sino por control territorial efectivo del Estado frente al crimen organizado.

Y ahí, ningún gobierno mexicano reciente ha podido ofrecer una respuesta contundente.

De la droga a la infraestructura de la droga

El segundo eje, y quizá el más relevante para entender hacia dónde va la relación bilateral, es el cambio de objeto de análisis estadounidense.

Ya no se trata solo del narcotraficante, sino del ecosistema que lo sostiene: precursores químicos, puertos, lavado de dinero, empresas fachada, redes logísticas y protección institucional (con base en las exigencias explícitas de fortalecer inspección portuaria e integridad de cadenas de suministro).

Esta lógica es coherente con la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026 de Estados Unidos, que condiciona la cooperación a resultados medibles: arrestos, extradiciones, desmantelamiento de laboratorios sintéticos.

El desplazamiento conceptual —de "combatir criminales" a "desmantelar organizaciones"— exige un tipo de inteligencia y de justicia que México aún no ha demostrado poder sostener de forma consistente.