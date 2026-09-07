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México

Operación Enjambre: presidente municipal de Esperanza, Puebla, es detenido por extorsión y secuestro

El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, reportó la detención de otras ocho personas vinculadas con una estructura dedicada al robo de autotransporte de carga, extorsión y secuestro.
lun 07 septiembre 2026 12:09 PM
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El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, informó que se decomisaron 35 armas de fuego como parte de Operación Enjambre. (Fotos: SSP.)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este lunes que fueron detenidos el presidente municipal de Esperanza, Puebla, Isaac Rodríguez; la exdirectora de Seguridad Pública municipal; el hermano del alcalde, y otras seis personas presuntamente vinculadas con una estructura criminal dedicada al robo de autotransporte de carga, la extorsión, el secuestro y otros delitos de alto impacto.

El funcionario informó que las detenciones se realizaron tras la ejecución de 23 órdenes de cateo en el municipio de Esperanza.

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"Fueron detenidas nueve personas vinculadas con una estructura criminal dedicada al robo de autotransporte de carga, la extorsión, el secuestro y otros delitos de alto impacto en la carretera Puebla–Veracruz”, comentó el funcionario.


Durante los cateos fueron decomisadas 35 armas de fuego –entre ellas, dos fusiles Barrett–, 52 cargadores y 11 vehículos, cuatro de ellos blindados y uno con blindaje artesanal y torreta. También fueron asegurados ropa táctica, un dron y un inhibidor de señal.

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El pasado viernes, otro presidente municipal de Puebla fue detenido. Se trata de Said de Jesús Godos Luna, alcalde de Tepeyahualco, por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro exprés y robo de vehículo con violencia.

En sus redes sociales, el secretario de Seguridad afirmó que las detenciones de estas autoridades representan un “golpe” a las redes de protección de organizaciones criminales.

“Estas detenciones representan un golpe contundente contra la capacidad operativa y las posibles redes de protección de estas organizaciones criminales y tendrán un impacto directo en la disminución del robo en carreteras, el robo al autotransporte de carga y pasajeros y la extorsión”, indicó.

En noviembre de 2024, el gobierno federal puso en marcha la Operación Enjambre , una estrategia para detener a servidores y exservidores públicos con presuntos vínculos con grupos del crimen organizado.

Hasta ahora ya fueron detenidos alrededor de 90 alcaldes, exalcaldes, regidores y exregidores en estados como Morelos, Puebla, Jalisco y Estado de México.

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Nueve presidentes municipales en funciones se encuentran entre los detenidos, entre ellos Agustín Toledano, de Atlatlahucan, Morelos; Diego Navarro, de Tequila, Jalisco; Giovanni González, de Tlachichuca, Puebla, y Uruviel González, de Ciudad Serdán, Puebla.

En los municipios de Amanalco, Santo Tomás, Tonatico, Chicoloapan, Ixtapaluca, Tejupilco, Naucalpan, Coacalco, Jilotzingo y Texcaltitlán, en el Estado de México , se registraron los primeros casos de autoridades detenidas por su presunta responsabilidad en delitos de extorsión, secuestro exprés y homicidio.

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“No es una palabra que a mí me parezca correcta, aquí es el cumplimiento de la ley. Ahí donde se encuentra que hay colusión entre la autoridad y el crimen pues se tiene que actuar”, dijo en noviembre de 2024, tras el primer operativo implementado.

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