"Fueron detenidas nueve personas vinculadas con una estructura criminal dedicada al robo de autotransporte de carga, la extorsión, el secuestro y otros delitos de alto impacto en la carretera Puebla–Veracruz”, comentó el funcionario.

En Puebla, como parte del Operativo Enjambre y de la política de cero impunidad instruida por la Presidenta @Claudiashein, @FGRMexico ,@SSPCMexico y la @GN_MEXICO_, con información del Centro Nacional de Inteligencia y autoridades estatales, ejecutaron simultáneamente 23 órdenes… pic.twitter.com/RMNV6jNq56 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 7, 2026



Durante los cateos fueron decomisadas 35 armas de fuego –entre ellas, dos fusiles Barrett–, 52 cargadores y 11 vehículos, cuatro de ellos blindados y uno con blindaje artesanal y torreta. También fueron asegurados ropa táctica, un dron y un inhibidor de señal.





El pasado viernes, otro presidente municipal de Puebla fue detenido. Se trata de Said de Jesús Godos Luna, alcalde de Tepeyahualco, por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro exprés y robo de vehículo con violencia.

En sus redes sociales, el secretario de Seguridad afirmó que las detenciones de estas autoridades representan un “golpe” a las redes de protección de organizaciones criminales.

“Estas detenciones representan un golpe contundente contra la capacidad operativa y las posibles redes de protección de estas organizaciones criminales y tendrán un impacto directo en la disminución del robo en carreteras, el robo al autotransporte de carga y pasajeros y la extorsión”, indicó.

En noviembre de 2024, el gobierno federal puso en marcha la Operación Enjambre , una estrategia para detener a servidores y exservidores públicos con presuntos vínculos con grupos del crimen organizado.

Hasta ahora ya fueron detenidos alrededor de 90 alcaldes, exalcaldes, regidores y exregidores en estados como Morelos, Puebla, Jalisco y Estado de México.