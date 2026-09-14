La estadística que el gobierno no presume

Y ahí, la ENVIPE 2026, publicada por el INEGI el 10 de septiembre, cuenta una historia distinta, incómoda y necesaria.

Lo que dice la encuesta

En 2025, 23 millones de personas adultas fueron víctimas de al menos un delito.

Se estimaron 33.8 millones de delitos, y la incidencia delictiva no cambió estadísticamente respecto de 2024. El 93.4% de esos delitos jamás llegó al conocimiento de una autoridad: es la cifra negra, y no bajó.

Sólo 9% se denunció.

Esto no es un matiz metodológico: es la prueba de que el aparato de procuración de justicia sigue siendo, para la inmensa mayoría de las víctimas, irrelevante.

La extorsión, el fraude y el talón de Aquiles

El homicidio ya no es el delito que define la vida cotidiana de los mexicanos.

Fraude, extorsión y robo o asalto concentran ya cerca del 60% de los delitos estimados.

La extorsión exhibe una cifra oculta de 97.5%: prácticamente ninguna víctima confía en que denunciar sirva de algo.

El Gobierno presume 1,847 detenciones por extorsión en agosto de 2026, pero mientras el fenómeno real permanezca invisible para el Estado, contar detenidos es medir la parte más pequeña del problema, no resolverlo.

Cuando denunciar no sirve

Y cuando sí se denuncia, el sistema tampoco responde: 38.1% de las carpetas de investigación terminó, según las propias víctimas, en absolutamente nada.

Sólo 5.3% recuperó bienes, 4.4% vio a un responsable puesto a disposición judicial, 3.5% obtuvo reparación.