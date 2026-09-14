Las notarías de Adán Augusto López Hernández

En ese circuito también aparece Amílcar Olán, compadre y socio de Andy López. Sus principales empresas nacen en notarías del grupo de Adán. Romedic recibe contratos de medicamentos señalados por sobreprecios. Portacelis Gas and Oil está bajo la lupa por decenas de millones de litros de diésel no declarados y un daño fiscal superior a 800 millones de pesos. La Notaría 27 también escrituró inmuebles de Olán por los que el Poder Judicial paga al menos 58 millones en rentas. El amigo de Andy hace negocios, el entorno de Adán pone las escrituras y el gobierno paga las cuentas.

La red abarca varias oficinas. La Notaría 13 pertenece a Melchor López Hernández, hermano de Adán. La Notaría 7 comparte domicilio con la 27. También aparecen las notarías de Jaime Lastra, Narciso Oropeza y la familia Cachón. Juntas han dado vida a decenas de empresas que luego recibieron miles de millones en contratos públicos. Es un entramado de familiares, amigos y fedatarios cercanos al mismo grupo político.

Lo más turbio es quiénes aparecen como dueños de esas empresas. Un chofer, una vendedora de productos Omnilife y beneficiarios de programas sociales figuran como accionistas o administradores de compañías contratadas por gobiernos de Morena. Alejandro Márquez, “El Ganso”, amigo de Adán y acompañante de su campaña presidencial, enlaza varias de esas sociedades mediante Terracota Industrias, constituida en la Notaría 27. El método siempre es el mismo, colocar nombres prestados para esconder a los verdaderos beneficiarios.

Las notarías también sirven de plataforma para otros negocios. Adán Augusto es accionista de Corporación Inmobiliaria Villahermosa, propietaria de la Torre Empresarial. En uno de sus pisos está domiciliada Mar & Mel del Sureste, administrada formalmente por una vendedora de suplementos y beneficiada con contratos públicos. PEMEX renta espacios en esa torre y gasta millones en remodelarla. El gobierno renta, arregla y valoriza el inmueble de uno de los hombres más cercanos a López Obrador.

Luego están los 80 millones de pesos que Adán recibe de empresas privadas entre 2023 y 2024. Entre los pagadores aparecen una compañía señalada como fantasma, una operadora relacionada con su hermano y Capital Cargo del Golfo, contratista de su gobierno y cliente de su notaría. Adán los atribuye a sus honorarios notariales, aunque durante buena parte de ese periodo estuvo separado de la Notaría 27 mediante licencia. Nadie muestra qué servicios presta, qué factura ni por qué sus antiguos clientes le transfieren tantos millones.

Las notarías no son responsables de los delitos de sus clientes, pero esa coartada se desploma cuando las coincidencias se convierten en sistema. La familia de un jefe criminal, casinos, factureras, prestanombres, huachicoleros y contratistas aparecen una y otra vez dentro del mismo círculo.

La FGR investiga a los operadores, pero no toca los protocolos. La UIF congela cuentas, pero no explica la ruta del dinero. El SAT descubre factureras, pero no busca a sus verdaderos dueños. Todos persiguen las consecuencias y evitan el lugar donde nacen las empresas, se acomodan los prestanombres y se reparten los poderes.

Las notarías de Adán Augusto llevan décadas dando fe pública, pero hoy dan fe de algo mucho más grave. El poder político, los negocios privados y el crimen organizado no caminan por rutas separadas; se encuentran en la misma oficina, firman frente a la misma red y salen con el sello de los intocables del obradorismo.

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Nota del editorial: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.