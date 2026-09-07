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México

Hugo Aguilar: Políticos y empresarios pueden contar con este nuevo Poder Judicial

El ministro presidente Hugo Aguilar emitió un mensaje con motivo del primer aniversario de la nueva integración de la Corte, en el que destacó su carácter independiente y austero.
lun 07 septiembre 2026 01:12 PM
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En la imagen, la presidenta Claudia Sheinbaum levanta las manos junto a Hugo Aguilar, presidente de la Suprema Corte, quien sonríe a un año de iniciar labores.
Hugo Aguilar, presidente de la SCJN, señaló que el máximo tribunal de justicia es más austero, independiente y cercano "al pueblo". (Foto: Foto )

En el primer aniversario del nuevo Poder Judicial, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN), Hugo Aguilar, pidió a los diversos sectores del país contar con el máximo tribunal de justicia , pues aseguró que los juzgadores ofrecen certidumbre para invertir.

“Los sectores políticos, económicos y sociales de México pueden contar con este nuevo Poder Judicial. Un poder que resuelve con rigor y ofrece certidumbre, justo cuando el país se transforma. Certidumbre porque el desarrollo nacional necesita confianza”, sostuvo.

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Acompañado por la presidenta Claudia Sheinbaum y los presidentes de la Cámara de Diputados, Roberto Bolaños Cacho Cué, y del Senado, Higinio Martínez, Hugo Aguilar comentó que es necesaria la confianza para invertir, innovar y consolidar un Estado de Derecho.

En este mensaje también mencionó que en este primer año de trabajo ha servido para despejar dudas, pues enfatizó que el Poder Judicial es autónomo y funciona para dar resultados que los ciudadanos demandan.

“El Poder Judicial no atiende cargos, no sigue el pulso de las coyunturas, ninguna agenda ajena al texto constitucional encuentra cabida en el Poder Judicial. Debemos obediencia a la Constitución y nuestro compromiso es con el pueblo de México”, señaló.

El ministro presidente también respondió a las críticas que ha habido sobre la eficiencia de esta nueva Corte. Señaló que si la anterior conformación del máximo tribunal de justicia no hubiera dejado rezago, ahora existiría un equilibrio entre los casos que entrar y solventan.

Mencionó que en este año ingresaron 15,051 expedientes jurisdiccionales, incluyendo el rezago de la anterior integración, de los cuales se resolvieron 13,231 asuntos, la mayoría resueltos por acuerdo, por lo que calculó que se solventó 88% de todo lo ingresado.

No hay rezago, no hay ineficiencia, hay cambio real y verdadero”.
Hugo Aguilar, ministro presidente de la SCJN.


Explicó que los 1,479 asuntos recibidos por la anterior Corte, solo les falta por resolver 44, y algunos de ellos, recalcó, se encontraban en el máximo tribunal desde 2014.

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Hugo Aguilar sostuvo que con esta nueva integración de ministros se acabaron las prácticas donde se admitían los asuntos para "guardarse en los cajones" y se terminaron las decisiones donde se usaba la Corte para retrasar asuntos a favor de "intereses personales".

En su mensaje de más de 45 minutos, el ministro presidente enfatizó que la nueva Corte es más cercana a los ciudadanos, independiente y austera, por lo que comentó que los ministros seguirán ganando lo que establece la Constitución, que es menos a lo que recibe el titular del Poder Ejecutivo.

Además, aseguró que mantendrá las medidas de austeridad, como la eliminación de los seguros de gastos médicos mayores y de separación individualizada, ya que hace unos días gesto generó polémica, porque se contemplaba recursos para estos seguros en el anterpoyecto de Presupuesto de Egresos de 2027.

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"La austeridad la entendemos como la prohibición absoluta de disponer de los recursos públicos de manera arbitraria o discrecional e implica invertir para el mejoramiento continuo del Poder Judicial y del sistema de justicia", declaró.

Al hablar de la independencia y autonomía de la Corte, el ministro presidente sostuvo que ambas se mantiene frente a los otros poderes de la Unión, pero, enfatizó, sin que eso implique "ser distantes".

"(La Corte) sigue siendo la instancia técnica y además ha recuperado su sensibilidad y visión humanista, que es autónomo y firme en la defensa de la Constitución, sin dejar de tender puentes de diálogo y entendimiento con todos los sectores del país", comentó.

Explicó que bajo esta perspectiva han sostenido diálogos con autoridades municipales, estatales, federales, así como el Senado y la Cámara de Diputados para escuchar sus argumentos en los temas que les interesan, pero, recalcó, al resolver los casos lo hacen con libertad, autonomía e independencia de criterios.

En septiembre de 2025 inició un nuevo periodo en el máximo tribunal de justicia al ser la primera generación de ministros electos por votación ciudadana, lo que fue acompañado por la disminución en el número de togados y de la eliminación de la Primera y Segunda Sala y del Consejo de la Judicatura Federal.

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Corte Suprema Corte de Justicia de la Nación Poder Judicial de la Federación Judicial

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