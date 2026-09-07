Hugo Aguilar: Políticos y empresarios pueden contar con este nuevo Poder Judicial

Acompañado por la presidenta Claudia Sheinbaum y los presidentes de la Cámara de Diputados, Roberto Bolaños Cacho Cué, y del Senado, Higinio Martínez, Hugo Aguilar comentó que es necesaria la confianza para invertir, innovar y consolidar un Estado de Derecho.

En este mensaje también mencionó que en este primer año de trabajo ha servido para despejar dudas, pues enfatizó que el Poder Judicial es autónomo y funciona para dar resultados que los ciudadanos demandan.

“El Poder Judicial no atiende cargos, no sigue el pulso de las coyunturas, ninguna agenda ajena al texto constitucional encuentra cabida en el Poder Judicial. Debemos obediencia a la Constitución y nuestro compromiso es con el pueblo de México”, señaló.

El ministro presidente también respondió a las críticas que ha habido sobre la eficiencia de esta nueva Corte. Señaló que si la anterior conformación del máximo tribunal de justicia no hubiera dejado rezago, ahora existiría un equilibrio entre los casos que entrar y solventan.

Mencionó que en este año ingresaron 15,051 expedientes jurisdiccionales, incluyendo el rezago de la anterior integración, de los cuales se resolvieron 13,231 asuntos, la mayoría resueltos por acuerdo, por lo que calculó que se solventó 88% de todo lo ingresado.

No hay rezago, no hay ineficiencia, hay cambio real y verdadero”. Hugo Aguilar, ministro presidente de la SCJN.





Explicó que los 1,479 asuntos recibidos por la anterior Corte, solo les falta por resolver 44, y algunos de ellos, recalcó, se encontraban en el máximo tribunal desde 2014.