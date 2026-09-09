El presupuesto que blinda al Estado y desarma a la justicia

La Fiscalía General de la República opera con una fracción del presupuesto conjunto de los tres ramos de seguridad y defensa. Ningún país resuelve la extorsión, el desplazamiento forzado o el control territorial criminal exclusivamente con despliegue.

Se resuelve con policías que investigan, fiscales que judicializan y jueces que sentencian. Ese eslabón sigue siendo, presupuestariamente, el más débil de la cadena.

El riesgo de fondo

El PPEF 2027 no reduce el gasto en seguridad; lo redistribuye hacia el componente militar y, dentro de él, hacia la Marina. Esa decisión puede ser políticamente explicable por el valor estratégico creciente de puertos y comercio exterior.

Pero un Estado que fortalece su capacidad de contención sin fortalecer en la misma proporción su capacidad de resolución —judicial, de inteligencia, de procuración de justicia— no está resolviendo el problema de inseguridad: lo está administrando con más fuerza y menos derecho.

La pregunta que debería hacerse el Congreso

No es cuánto recibe la Sedena o la Semar.

Es si, dictaminando este Decreto, los legisladores están dispuestos a exigir que la próxima discusión presupuestaria incluya, por fin, una desagregación real entre gasto militar convencional y gasto de seguridad pública dentro del Ramo 07, y una ruta creíble para que la capacidad civil de investigación crezca al ritmo que la gravedad del fenómeno criminal exige.

Mientras eso no ocurra, seguiremos llamando "presupuesto de seguridad" a lo que, en los hechos, es un presupuesto de fuerza.

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*Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5:25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx

Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

