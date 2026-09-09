Mantecadas y moléculas

Ocho décadas después, de esas dos empresas una vende en decenas de países y la otra dejó de existir. Bimbo es hoy la panificadora más grande del mundo, con operaciones directas en 39 países y más de 152 mil colaboradores (Grupo Bimbo). Es una hazaña de manufactura y de logística, y dice algo cierto sobre el país entero: México aprendió a producir y a mover cosas mejor que casi cualquiera.

La historia de Syntex tomó otro camino. En 1951, Luis Ernesto Miramontes, entonces estudiante de ingeniería química en la UNAM, completó en un laboratorio de esta ciudad la síntesis de la noretisterona, el compuesto que hizo posible el primer anticonceptivo oral. La molécula se patentó primero en México. En 1959 la empresa mudó su sede operativa a Palo Alto, California. La fabricación de intermediarios se quedó aquí un tiempo más; la investigación, la marca y las ganancias se fueron. La molécula nació en la Ciudad de México y el valor creció en otro lado.





La industria vive hoy un punto de inflexión y para eso es necesario contar con política industrial. La biotecnología dejó de ser una promesa de laboratorio y se volvió la parte más dinámica de la industria: de los 64 medicamentos nuevos que aprobó la FDA en 2025, 18 fueron biológicos (FDA, 2025), y el ARN mensajero ya salió de las vacunas rumbo a las terapias contra el cáncer y las enfermedades crónicas. México llega a esa cita con capacidad instalada: las empresas agrupadas en ANAFAM producen el 71 por ciento de los medicamentos que consumen las instituciones públicas de salud (ANAFAM).