Operaciones espejo, estrategias distintas

El mensaje es inequívoco: Washington ya no solo interdicta droga y migrantes; está librando, con tecnología de guerra, una batalla aérea de baja intensidad contra el crimen organizado transnacional que opera desde suelo mexicano.

Ese dato —el salto de la interdicción convencional a la energía dirigida— no es un capítulo más de la militarización fronteriza. Es un cambio de categoría.

Y exige que México responda con la misma seriedad analítica, no con reflejos defensivos.

La escala como argumento

Conviene ser preciso, porque la precisión es lo primero que se sacrifica en este debate.

México no está ausente.

El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, confirmó este viernes desde Zacatecas que el país mantiene 165 equipos antidrones desplegados en la frontera norte y que existen "operaciones espejo" con Estados Unidos: intercambio de información y patrullajes coordinados, cada país dentro de su territorio y bajo su propia autoridad.

Trevilla fue explícito en algo más: descartó, por ahora, adquirir tecnología láser de alta energía equivalente al AMP-HEL, con el argumento de que los drones empleados por grupos criminales son, en su mayoría, aparatos comerciales que no ameritan esa escala de respuesta.

Es un argumento razonable en su lógica interna.

También es, precisamente por eso, el punto donde la crítica debe ser más severa, no menos.

Cuando la proporcionalidad se convierte en excusa

Que los drones sean comerciales no significa que la amenaza lo sea.

Un cuadricóptero de mil dólares equipado para vigilar movimientos de tropas, guiar cargamentos o localizar retenes no es un juguete: es un sensor táctico en manos de organizaciones que mueven miles de millones de dólares.

La pregunta no es si México necesita un láser de 20 kilovatios —probablemente no, y sería un despilfarro presupuestal calcado de la lógica estadounidense sin evaluar el terreno propio.

La pregunta es si 165 equipos de detección e interferencia, sin capacidad de neutralización cinética declarada públicamente, constituyen una respuesta proporcional a un fenómeno que Estados Unidos ya trata como amenaza de seguridad nacional con presupuesto, doctrina y arquitectura de mando dedicados.