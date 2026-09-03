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Reclutamiento forzado: el delito que México se niega a nombrar

La Redim documentó que, entre 2023 y 2024, las privaciones de la libertad de adolescentes por delitos ligados a delincuencia organizada aumentaron 20.6%.
jue 03 septiembre 2026 06:01 AM
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En la imagen, un menor camina armado en un pueblo mexicano.
A diciembre de 2025 no existían datos oficiales sobre "utilización por agrupaciones delictivas" de niñas, niños y adolescentes en México, señala Alberto Guerrero. (Foto: Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro)

Chuchito Nini, la baja que el organigrama no contempla

La noche del 30 de agosto, en la ranchería Rodeo del Pinal, municipio de Tocumbo, un operativo de la XII Región Militar terminó con la muerte de Luis Enrique Barragán Chávez, "El R-5", líder del Cártel de Los Reyes cuya operación fue confirmada por la Secretaría de la Defensa Nacional tras trabajos de inteligencia.

Junto a él cayó un adolescente conocido en redes como "Chuchito Nini", de entre 15 y 16 años, según las versiones. La identidad oficial del menor sigue sin precisarse con certeza absoluta.

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Su perfil de Instagram documentó, durante casi dos años, el tránsito de un uniforme de futbol a la ropa táctica y los fusiles de asalto. Ese tránsito, más que una anécdota morbosa para el scroll infinito, es el mapa de una falla de Estado que México sigue sin nombrar con precisión legal.

El reclutamiento no es un rapto: es una oferta

El error de fondo en el discurso oficial es imaginar el reclutamiento infantil como secuestro.

Rara vez lo es.

Opera como oferta laboral en territorios donde el Estado no ofrece nada comparable: dinero inmediato, arma, estatus, pertenencia.

En comunidades del Valle Esmeralda —Los Reyes, Peribán, Tocumbo, Cotija, Tingüindín—, la economía legal gira en torno al aguacate, precisamente el sector que el propio Cártel de Los Reyes extorsiona.

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Un adolescente ve, al mismo tiempo, quién cobra la cuota y quién trae la camioneta nueva. La oferta criminal no compite contra la escuela: compite contra la nada.

Y aquí la omisión estadística es escandalosa.

A diciembre de 2025 no existían datos oficiales sobre "utilización por agrupaciones delictivas" de niñas, niños y adolescentes en México —no es un delito tipificado, así que el Estado literalmente no lo cuenta como tal—.

Lo que existe son aproximaciones: la Redim documentó que, entre 2023 y 2024, las privaciones de la libertad de adolescentes por delitos ligados a delincuencia organizada aumentaron 20.6%, al pasar de 899 a 1,084 casos, y calcula que entre 145,000 y 200,000 niñas, niños y adolescentes están en riesgo de reclutamiento en el país.

Michoacán, además, figura entre los cinco estados con más homicidios de menores del país. Que la cifra "oficial" sea cero no es ausencia de fenómeno: es ausencia de mirada.

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Carne de cañón con parche bordado

Lo que distingue a "Chuchito Nini" de un delincuente adulto no es solo la edad: es la función.

Un escolta adolescente no decide estrategia, no negocia plaza, no factura extorsión.

Es el primer cuerpo entre el capo y la bala, el equipo táctico que absorbe el contacto inicial mientras el liderazgo real intenta escapar.

Las fotografías que circularon tras el operativo lo muestran con chaleco, rodilleras y un fusil con lanzagranadas cuyo modelo, según reportes, coincidiría con una de las armas aseguradas en la escena —material de corte militar en manos de un menor, sí, pero sin que exista hasta ahora evidencia de que provenga de un arsenal castrense sustraído: el mercado ilícito de armamento de alto poder en México no depende de esa vía para abastecer a los cárteles—.

Esa precisión importa porque el pánico moral que confunde "arma militarizada" con "arma robada al Ejército" desvía la conversación real: la de por qué un país sin fábricas legales de armas largas tiene, aun así, adolescentes con fusiles de asalto en zonas rurales enteras.

La confusión que el gobierno se permite

El Estado mexicano sigue tratando el reclutamiento infantil como problema de "política social" —pobreza, desintegración familiar, falta de oportunidades— cuando, en el momento en que un menor porta un arma automática y dispara contra la Guardia Nacional, ya es, sin ambigüedad, un problema de seguridad nacional con componente de derechos de infancia.

Esa frontera confusa no es filosófica: es operativa.

Mientras Bienestar diseña programas de "prevención social del delito" a cinco años, la inteligencia militar detecta, en tiempo real, redes de reclutamiento adolescente que no se traducen en protocolos de intervención temprana ni en fiscalías especializadas con capacidad real.

El Estado tiene los insumos de inteligencia —la propia SEDENA ubicó a "Chuchito Nini" antes del enfrentamiento— pero carece del puente institucional entre saber y prevenir.

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La impunidad que se mide en silencios

Redim ha llamado al Estado a mejorar los sistemas de información precisamente porque la ausencia de tipificación penal específica del reclutamiento forzado de menores no es un vacío técnico: es una decisión política de no ver.

Sin delito nombrado, no hay víctima reconocida, no hay protocolo de reinserción, no hay responsabilidad institucional que exigir cuando un adolescente termina, como "Chuchito Nini", como cifra de baja en un parte militar en lugar de como sujeto de un sistema de justicia para adolescentes que la ley ya prevé pero que el aparato de seguridad rara vez activa a tiempo.

La pregunta que debería doler más que la fotografía del cadáver de un niño con fusil no es quién lo reclutó, sino por qué el Estado que lo detectó por inteligencia militar no tenía, en su catálogo de respuestas, ninguna distinta a la bala.
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*Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5:25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx

Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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Violencia Narcotráfico Opinión Claudia Sheinbaum

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