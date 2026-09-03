La megalópolis que decidió resolver su movilidad por el aire

Las tres líneas nuevas, Tlalpan-Coyoacán, La Magdalena Contreras-Álvaro Obregón y Milpa Alta-Tláhuac, suman en conjunto casi 40 kilómetros de longitud y 28 estaciones, con más de mil cien cabinas operando de manera simultánea. Cada línea se integra con la red de transporte de la capital, lo que convierte a estas zonas periféricas en parte activa del sistema de movilidad que conecta a toda la urbe.

Se trata de infraestructura de transporte masivo diseñada para mover a decenas de miles de personas diariamente, con tiempos de recorrido que en algunos casos reducen hasta en dos terceras partes el tiempo que hoy toma cruzar esas mismas zonas en transporte convencional.



El dato que más debería llamar la atención de quien analiza ciudades desde una perspectiva de desarrollo urbano y sostenibilidad es otro. Más de 487 mil personas en 140 colonias y pueblos, muchos de ellos en zonas de topografía accidentada donde ningún otro sistema de transporte masivo había logrado llegar, tendrán por primera vez una conexión directa con el centro y con el resto de la red de movilidad de la capital. Eso significa integrar economías locales que hasta ahora operaban de manera aislada, permitir que comerciantes y pequeños productores muevan su mercancía en tiempos razonables, y reducir la dependencia de transporte informal o de rutas que multiplican tiempos y costos.

El transporte por cable, además, tiene una ventaja que cada vez pesa más en la conversación internacional sobre movilidad urbana: es eléctrico, de bajísima huella de carbono, y se construye sin necesidad de modificar la traza urbana existente, a diferencia de un tren elevado o una nueva avenida.