Cárceles privadas: cuando la libertad se convierte en negocio

El costo humano, sin embargo, resulta difícil de conciliar con el lenguaje de los balances corporativos. En 2025 murieron al menos 30 personas bajo custodia de ICE, la cifra anual más alta desde 2004. La Organización de la Sociedad Civil Internacional Human Rights Watch documentó que entre el 20 de enero de 2025 y el 19 de enero de 2026, 39 personas murieron bajo custodia migratoria, el mayor número desde la creación de ICE en 2003.

Las denuncias sobre alimentación son igualmente graves. En Camp East Montana, el mayor centro de detención migratoria del país, con capacidad para 5 mil personas, Human Rights Watch y la American Civil Liberties Union documentaron hacinamiento, desnutrición, falta de atención médica y condiciones insalubres. Personas detenidas describieron alimentos insuficientes, de mala calidad y, en algunos casos, podridos o con insectos.

Incluso existen denuncias de muertes cuya investigación ha levantado interrogantes sobre negligencia, suicidio y posibles homicidios. El problema no es solamente la existencia de un centro en malas condiciones, sino un modelo en el que el Estado delega funciones esenciales de custodia a empresas cuyo incentivo primordial es económico y donde los derechos humanos no existen.

La dimensión migratoria es enorme. En 2025 ICE llegó a mantener alrededor de 70 mil inmigrantes detenidos en unas 225 cárceles y centros de detención. Los centros con fines de lucro albergaban a la mayoría de las personas detenidas por ICE y concentraron una proporción considerable de las muertes: datos citados por la reconocida Revista semanal Time señalan que 71% de 38 fallecimientos registrados desde enero de 2025 ocurrieron en instalaciones con fines de lucro.

Todos los detenidos por ICE son, por definición, personas no ciudadanas sujetas a procedimientos migratorios. En el sistema penitenciario federal tradicional, el Bureau of Justice Statistics contabilizó 21 mil 948 personas que no eran ciudadanos estadounidenses al cierre de 2024.

Esta distinción es importante: no debe confundirse la población extranjera en prisiones federales con la población migrante detenida administrativamente por ICE.

El debate, por tanto, no puede reducirse a si las empresas privadas son más eficientes que el Estado. La pregunta fundamental es otra: ¿puede la libertad humana convertirse en una fuente legítima de ganancias cuando existen incentivos para mantener ocupadas las camas, ampliar contratos y reducir costos?

Una democracia puede privar de la libertad conforme a la ley, pero no puede privatizar la dignidad. Cuando una persona detenida recibe comida en mal estado, atención médica insuficiente, sufre violencia o muere sin una investigación independiente, el problema deja de ser administrativo y se convierte en una crisis de derechos humanos.

Estados Unidos enfrenta ahora una disyuntiva: continuar ampliando un mercado basado en el encierro o recuperar la custodia como una responsabilidad indelegable del Estado, sometida a transparencia, supervisión pública y estándares internacionales de derechos humanos. Porque detrás de cada cama ocupada, contrato y millón de dólares facturado, hay una persona cuya dignidad no debería tener precio o una vida arrebatada.