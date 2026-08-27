Baja California, nivel 3: la escala que no vemos

No es, por tanto, una escalada al nivel máximo, aunque la suspensión puntual de actividades gubernamentales en una capital estatal sí constituye una medida de mayor intensidad que la simple recomendación de cautela.

Del lado mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el martes que se trató de una alerta sobre la posible presencia de un grupo delictivo, basada en información proporcionada por agencias estadounidenses, pero reconoció no contar con mayor precisión sobre la naturaleza de la amenaza. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, respondió reforzando el discurso de normalidad operativa y patrullaje coordinado.

Todo lo anterior corresponde a hechos confirmados por fuentes gubernamentales y de prensa especializada.

Lo que no está confirmado —y aquí debe aplicarse el mayor rigor— es el contenido específico de la amenaza, su origen exacto, el grupo criminal presuntamente involucrado y cualquier vínculo directo con decomisos recientes de fentanilo mencionados por algunos medios: esa conexión, hasta el momento, es especulación periodística, no un hecho verificado por autoridad alguna.

La lectura diplomática: presión indirecta, no ruptura

Como he sostenido en análisis previos sobre este mismo episodio, la alerta no equivale a que Washington acuse formalmente al Estado mexicano de incapacidad o colusión.

Es, más bien, un mecanismo de traslado de responsabilidad hacia el ciudadano y una señal de que el aparato de inteligencia estadounidense identificó un umbral de riesgo que ameritaba actuar unilateralmente sobre su propio personal.

Que Canadá haya replicado la alerta el mismo día añade peso político —dos socios del G7 coincidiendo sobre una misma ciudad fronteriza—, pero no la convierte en una crisis bilateral.

Ese salto cualitativo solo ocurriría si Washington documentara complicidad institucional mexicana o si hubiera un ataque directo contra personal diplomático o federal estadounidense. Nada de eso ha ocurrido hasta ahora.

La falla estructural: México sin política de movilidad fronteriza

Aquí es donde la crítica debe ser más severa.

México no cuenta —y esto no es una opinión, es una constatación operativa repetida episodio tras episodio— con un protocolo institucional propio, público y verificable, que le permita responder a una alerta extranjera con información sustantiva en las primeras horas.

La respuesta oficial, una vez más, fue reactiva: la Presidencia admitió no tener mayor información que la proporcionada por Estados Unidos, y el gobierno estatal recurrió al discurso genérico de "patrullaje reforzado" sin ofrecer un solo dato duro sobre la naturaleza del riesgo.

Esa ausencia de arquitectura informativa propia es, en sí misma, una falla de política pública de seguridad fronteriza.

Ciudades como Mexicali —integradas funcionalmente a corredores económicos, laborales y familiares binacionales con Calexico— requieren un mecanismo de comunicación de riesgo autónomo, técnico y oportuno, no la simple glosa de lo que otro gobierno decide comunicar.

Cuando el Estado mexicano no ofrece su propia lectura de inteligencia, cede el terreno narrativo por completo al gobierno extranjero, y lo que es más grave, a la rumorología digital: en las horas posteriores a la alerta, versiones no verificadas sobre el tipo de amenaza, presuntos operativos militares y objetivos específicos circularon libremente en redes, sin que ninguna autoridad las desmintiera o confirmara con evidencia.

El vacío que llena la desinformación

Ese vacío no es inocuo.

En una franja fronteriza donde decenas de miles de personas cruzan diariamente por razones laborales, familiares y comerciales, la ambigüedad institucional prolongada erosiona la confianza pública, alimenta la especulación y traslada el costo reputacional completo a la entidad federativa, sin que el gobierno federal asuma la responsabilidad de construir capacidad de comunicación estratégica en tiempo real.

La lección de Mexicali no es que Estados Unidos haya sobrerreaccionado: es que México, una vez más, no tuvo nada propio que decir.

Biografía:

Alberto Guerrero Baena es Consultor y Estratega en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal.

Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad en diferentes espacios de la Radio y Televisión en CDMX y Michoacán.

Correo electrónico: albertobaenamx@gmail.com