Morelia y el espejismo de la coordinación municipal

Es, en mi valoración como consultor en seguridad pública municipal, el síntoma perfectamente predecible de una arquitectura institucional que en México llevamos treinta años prometiendo reorganizar y que seguimos, entidad tras entidad, remendando con vallas metálicas y comunicados de desmentido.

La pregunta que debería ocupar a los alcaldes del país no es qué pasó en Morelia, sino por qué nada en el diseño institucional actual impide que vuelva a pasar exactamente igual la próxima semana en cualquier otro centro histórico de México.

La policía municipal como bombero, nunca como arquitecto

El patrón es estructural: se despliega a la policía municipal para contener una crisis de orden económico —comercio informal, invasión de vía pública, disputa por el uso del espacio patrimonial— que en realidad corresponde, en su origen, a la ausencia de política pública de desarrollo económico municipal, a la falta de censo actualizado de comerciantes informales, y a la inexistencia de mecanismos de mediación previa entre autoridad y gremios de vendedores.

La policía llega al final de la cadena, cuando ya no hay nada que mediar, solo que contener.

Y contener, sin capacitación específica, sin protocolo diferenciado para menores, sin coordinación previa con DIF y con Mercados, produce exactamente lo que vimos: forcejeos, vallas caídas, una menor en medio del caos y una autoridad obligada a explicar en rueda de prensa lo que debió prevenirse en mesa de planeación semanas antes.

La evaluación que nunca llega: el SESNSP como convidado de piedra

Aquí está, para mí, el punto más incómodo y menos discutido públicamente.