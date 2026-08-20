Occidente-bajío michoacano: gobierno criminal con sucursal en Tanhuato

Marisol, Lourdes y el patrón del reclutamiento forzado

El comunicado identifica entre los detenidos a la hija y la pareja sentimental de "Tío Lako", jefe regional de la organización.

Su inclusión en el operativo —junto con un número considerable de personas detenidas en una sola acción— no debe leerse acríticamente como "desarticulación de estructura familiar del crimen organizado", la lectura cómoda que el boletín invita a hacer.

Debe leerse con el rigor que exige la evidencia acumulada en Michoacán sobre patrones de reclutamiento forzado, coacción y enganche de familiares —incluidas mujeres jóvenes— dentro de estructuras criminales que operan bajo control territorial absoluto en comunidades donde no hay alternativa económica ni protección estatal.

Un grupo de nueve personas detenidas en dos localidades rurales no necesariamente representa nueve criminales de convicción ideológica; puede representar, con la misma o mayor probabilidad, el rostro de la coacción estructural que domina zonas donde el CJNG es la única autoridad de facto.

El boletín no distingue, no matiza, no investiga esa posibilidad.

Simplemente cuenta cabezas y las presenta como éxito numérico. Esa simplificación es, en sí misma, un fracaso de inteligencia social, no solo militar.

Plan Michoacán: el fracaso que nadie audita

Este operativo ocurre bajo la vigencia formal del Plan Michoacán, la estrategia que debía, según su diseño original, recuperar el control territorial del estado mediante coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

Un año después de su implementación, la necesidad de desplegar Fuerzas Especiales del Ejército y activar un Plan Antibloqueo como respuesta reactiva a un solo operativo en dos municipios es la prueba empírica de que el plan no ha alcanzado su objetivo declarado.

No hay control; hay contención episódica.

Y la contención episódica, sostenida durante meses, no es una estrategia: es la administración de un conflicto sin resolución a la vista.

Las fuerzas estatales, ausentes del boletín

Es revelador que el comunicado no mencione en ningún momento a la policía estatal michoacana como actor operativo.

La detención fue ejecutada por Ejército, Guardia Nacional, SSPC federal, FGR y Marina. La institución de seguridad pública del propio estado —la que debería tener el conocimiento más fino del territorio, las rutas, las redes locales— brilla por su ausencia.

Esa ausencia no es casual: es el síntoma de una corporación estatal que, después de años de crisis institucional en Michoacán, ha sido desplazada de facto por el aparato federal, no porque exista un rediseño estratégico deliberado, sino porque carece de la capacidad operativa mínima para participar en su propio territorio.

Un boletín de guerra disfrazado de triunfo

Nueve detenidos, sesenta y cuatro vehículos y un arsenal de capacidad paramilitar no son la fotografía de un Estado que recupera Michoacán.

Son la fotografía de un Estado que, un año después de anunciar un plan con nombre propio, sigue teniendo que entrar por aire, con fuerzas especiales, a golpear una célula en su propio territorio nacional.

El comunicado quiere ser una noticia de victoria.

Leído con rigor, es un diagnóstico de fracaso.

_____

*Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5:25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx

Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.