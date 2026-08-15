Escudo de las Américas, Modelo sin México

La batalla financiera que México no está dando
El eje más revelador de la debilidad estratégica mexicana no es militar, es financiero.
La estructura del crimen organizado contemporáneo vive en el entramado de empresas fachada, prestanombres, bienes raíces y flujos bancarios.
Ahí es donde una arquitectura robusta entre la UIF, el SAT, la FGR y el sistema bancario permitiría a México golpear el corazón económico de las organizaciones criminales sin ceder un centímetro de jurisdicción. [no existe información pública verificable, hasta donde tengo constancia, sobre resultados agregados y auditables de esa arquitectura en los últimos ejercicios].
La ausencia de una ofensiva financiera visible y medible no es un detalle técnico: es la prueba más concreta de que la retórica soberanista no ha sido acompañada de la construcción de capacidad estatal.
Armas por drogas: una carta diplomática que no se ha jugado con fuerza suficiente
México tiene un argumento legítimo y poderoso: si Washington exige resultados extraordinarios contra el tráfico de drogas, México tiene el derecho —y la obligación— de exigir resultados igualmente extraordinarios contra el tráfico de armas hacia el sur.
Ese argumento existe en el discurso oficial.
Pero como carta de negociación estructurada, con métricas, plazos y mecanismos verificables de reciprocidad, no ha sido articulado con la contundencia que su peso geopolítico permitiría. Se ha quedado en reclamo moral, no en instrumento de negociación.
La paradoja que el gobierno mexicano se niega a nombrar
Aquí está el núcleo de la crítica: Estados Unidos está construyendo un anillo de cooperación militar alrededor de México —Colombia, Ecuador, Panamá, Centroamérica— precisamente porque no puede, o no quiere ya, esperar a que México decida sumarse en sus términos.
Eso no convierte a México en irrelevante; su posición geográfica, comercial y migratoria sigue siendo insustituible [México continúa siendo el principal socio comercial de Estados Unidos y su frontera terrestre común es un hecho geográfico incuestionable].
Pero sí lo desplaza del centro de la arquitectura de decisión hemisférica.
Y esa pérdida de centralidad decisional es exactamente lo que una política de seguridad exitosa debería haber evitado, no provocado.