Escudo de las Américas, Modelo sin México

Esa distinción —entre ausencia estratégica y ausencia por incapacidad— es precisamente lo que el discurso oficial mexicano se niega a examinar. Se nos ha vendido la exclusión como un acto de dignidad soberana.

Conviene preguntarse si no es, más bien, el resultado de una arquitectura de seguridad interna que Washington ya no está dispuesto a tratar como interlocutor de primer nivel.

Soberanía sin capacidad no es doctrina, es discurso

La administración mexicana ha construido su política exterior en materia de seguridad alrededor de una palabra: soberanía.

El problema no es la palabra.

El problema es que la soberanía, sin capacidad institucional demostrable —sin desmantelamiento verificable de estructuras criminales, sin resultados sostenidos contra el lavado de dinero, sin control efectivo del territorio en zonas como Michoacán, Guanajuato o Sinaloa [la persistencia de la violencia y el control territorial criminal en estas entidades es ampliamente documentada por fuentes periodísticas y académicas, aunque las cifras exactas de "control territorial" no admiten una medición precisa y verificable]—, se convierte en una fórmula retórica.

Washington no está reaccionando a un principio jurídico.

Está reaccionando a la ausencia de evidencia de que ese principio venga acompañado de resultados.

El cártel-terrorismo: la amenaza que México decidió no responder con hechos

Estados Unidos avanza hacia una conceptualización de los cárteles como organizaciones terroristas, lo cual traslada la respuesta del ámbito policial-judicial al ámbito militar-de inteligencia.

Frente a esa transformación jurídica —que tiene consecuencias reales sobre extraterritorialidad, sanciones y uso de fuerza—, la respuesta mexicana ha sido casi exclusivamente declarativa: rechazo a la intervención, defensa de la jurisdicción nacional. Legítimo en el papel.

Pero una doctrina de rechazo sin una ofensiva paralela de resultados verificables —extradiciones, desmantelamiento de redes financieras, decomisos sistemáticos— no contiene el avance conceptual estadounidense.

Solo lo retrasa mientras se acumula evidencia de que el vacío institucional mexicano es real.