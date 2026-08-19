García Harfuch presentó datos; Sinaloa presentó los hechos

El problema es que, mientras el secretario hablaba de "información que viaja más rápido que las drogas", en Culiacán la información que viajaba era otra: la de un ataque armado frente al Palacio de Gobierno de Sinaloa, apenas dos días antes de que el funcionario aterrizara en Argentina.

El truco del promedio nacional

Todo gobierno que quiere lucir bien ante una audiencia internacional recurre al mismo artificio: el promedio. Un promedio nacional a la baja es matemáticamente compatible con que un puñado de estados viva su peor momento en años.

El propio García Harfuch lo admitió de pasada, casi como nota al margen, ante los delegados de la IDEC: siete de las treinta y dos entidades concentran más de la mitad de los homicidios dolosos del país. Lo dijo y siguió adelante, como quien reconoce un defecto de fábrica sin detenerse a explicar el tamaño del daño.

Esa frase, dicha así, funciona como anestesia retórica: inmuniza al orador contra la acusación de ocultar el problema, sin obligarlo a cuantificarlo.

Es honestidad de vitrina, no honestidad de sustancia.

Y el "defecto de fábrica" tiene nombre: Sinaloa concentró, el 13 de agosto, el 35% de los homicidios dolosos de todo el país en un solo día —siete de veinte—, la misma jornada que el Gabinete de Seguridad presumía como la de menor violencia letal del sexenio.

Es difícil imaginar una ironía más precisa: el día que el gobierno eligió para su titular de triunfo fue, simultáneamente, el día en que una sola entidad concentró más de un tercio de la sangre nacional.