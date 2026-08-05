Uruapan: Mártir, con permiso de la Fiscalía

Dos nombres, una sola conveniencia

La captura de Ramón Ángel Álvarez Ayala, "R1", presentada el 30 de julio como golpe contundente contra el crimen organizado, no contradice formalmente la imputación previa de Jorge Armando "N", "El Licenciado" —la Fiscalía los ubica ahora como piezas de una misma cadena de mando dentro de "Los R's".

Pero que la hipótesis se sostenga jurídicamente no la vuelve automáticamente sólida.

Ocho meses transcurrieron entre una detención y otra para completar una teoría del caso que debió estar armada desde el principio si la inteligencia territorial hubiera sido tan robusta como se presume.

Una investigación seria no se construye deteniendo eslabones de manera sucesiva y ajustando el relato sobre la marcha: se construye desde el mapa completo del poder criminal y político local, hacia abajo.

Aquí ocurrió al revés.

El fugitivo con nómina municipal

Si hay un símbolo de la impunidad institucional en este caso, es José Manuel Jiménez Miranda, el coronel retirado que Manzo nombró jefe de su seguridad pública y luego, tras una denuncia de violencia familiar, mantuvo como jefe de escoltas.

Jiménez era quien seleccionaba a cada elemento del círculo de protección del alcalde, quien conocía sus rutinas, su agenda, sus vulnerabilidades. Escapó del operativo que sí alcanzó a sus siete subordinados y, según reconoció el propio gobernador Ramírez Bedolla, siguió cobrando un sueldo del Ayuntamiento de Uruapan mientras pesaba sobre él una orden de aprehensión.

Ningún relato de "avance decisivo" resiste el peso de esta sola evidencia: la persona con mayor acceso operativo a la víctima lleva nueve meses libre, identificada, ubicable en la nómina, y aun así intocada.

Un teléfono que dejó de importar por decreto

La negativa de Grecia Quiroz a entregar el celular de su esposo es un derecho que puede reclamar como viuda, pero la actitud de la Fiscalía frente a esa negativa es la que debería alarmar a cualquier estudioso del debido proceso.

Después de solicitarlo en al menos tres ocasiones sin éxito, -el ahora fiscal con licencia- Torres Piña optó por declarar el dispositivo "irrelevante" para el caso.

Ningún investigador criminal serio abandona voluntariamente una fuente potencial de geolocalización, amenazas previas y comunicaciones del día del ataque solo porque resulta incómodo insistir.

Declarar la irrelevancia de una evidencia no analizada no es una conclusión técnica: es una claudicación disfrazada de cierre de expediente.