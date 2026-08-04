Lo que las tensiones entre Estados Unidos y México significan para los estadounidenses

¿Qué interpretan mal los estadounidenses sobre su relación con México?

Los estadounidenses suelen ver a México desde la migración, las drogas y el déficit comercial. Sin embargo, la relación beneficia a Estados Unidos. México es su socio comercial y ambos países no solo intercambian bienes: los producen juntos. Un auto “estadounidense” puede cruzar la frontera ocho veces durante su fabricación. Estas cadenas integradas fortalecen la competencia frente a China, sostienen empleos y reducen precios.

Con cambios de Trump al T-MEC, ¿por qué su futuro importa para los estadounidenses?

Debería importarles porque las modificaciones al T-MEC pueden afectar sus empleos, salarios y los precios que pagan todos los días. El acuerdo permite que las empresas inviertan y produzcan a lo largo de América del Norte, lo que ayuda a que los negocios estadounidenses se mantengan competitivos. Si las nuevas reglas resultan difíciles de aplicar, la producción se vería interrumpida, los costos subirían y las compañías de Estados Unidos perderían terreno frente a China. La incertidumbre ya está retrasando inversiones y llevando a algunos inversionistas a buscar oportunidades fuera de la región.

¿Cómo ha equilibrado Sheinbaum la cooperación con Washington y la defensa de la soberanía mexicana?

Sheinbaum define su relación con Trump como de “cabeza fría”: evita provocaciones, privilegia el diálogo directo y coopera en migración y seguridad entre ambos gobiernos.

Ese equilibrio se rompió después de que EU acusara a varios funcionarios mexicanos y exigiera su detención y extradición. Sheinbaum consideró que ahí se cruzaba una línea y apeló al nacionalismo mexicano, acusando a Washington de interferir en asuntos internos. Sin embargo, evitó culpar directamente a Trump, lo que sugiere que ha ajustado su estrategia, no que la haya abandonado.

¿Se está erosionando el pacto de “autonomía dentro de ciertos límites” entre México y Estados Unidos?

Durante casi un siglo, México gozó de una amplia autonomía siempre que se alineara con Washington cuando estaba en juego la seguridad nacional estadounidense. Trump ha ampliado esa definición para incluir la migración y el narcotráfico, al tiempo que ha planteado la posibilidad de una acción militar unilateral y presionado a México para permitir operaciones conjuntas contra los cárteles. Ahora México también traza sus propias líneas rojas, en particular frente a una eventual acción militar estadounidense, la injerencia en su política interna y las exigencias de detener o extraditar a funcionarios electos.

¿Por qué cambió México su Constitución en materia de injerencia extranjera, y qué papel juega Estados Unidos en ese debate?

El gobierno de Sheinbaum sostiene que la enmienda protege a México de la injerencia extranjera, especialmente estadounidense, en la política interna y los resultados electorales. Afirma que esa intervención viola la soberanía nacional y justificaría impugnar una elección.

Los críticos advierten que la ambigüedad de la ley permitiría anular resultados desfavorables y perpetuar al partido gobernante, lo que genera dudas sobre la independencia e imparcialidad de futuros procesos electorales.

¿Cuáles “reglas no escritas” de su nuevo libro son más importantes para que los estadounidenses las entiendan?

La “autonomía dentro de ciertos límites” es la regla no escrita central que ha moldeado la política exterior mexicana. En el plano interno, la tolerancia hacia la corrupción, la aplicación laxa de las leyes y el favoritismo gubernamental han frenado el combate al crimen organizado y el desarrollo económico del país. Esto ha llevado a que los estadounidenses vean a México sobre todo como fuente de problemas, sin comprender las raíces históricas de esos desafíos.