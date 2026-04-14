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México

EU sanciona a casinos y abogados mexicanos por nexos con el Cártel del Noreste

El Departamento del Tesoro añade a la lista negra de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Tesoro a abogados que acusan falsamente a integrantes del ejército mexicano.
mar 14 abril 2026 12:26 PM
EU sanciona a casinos, empresas y abogados mexicanos por nexos con el Cártel del Noreste
La Secretaría de Hacienda en México y el Departamento del Tesoro de EU informaron sobre las sanciones contra tres personas físicas y tres personas morales por vínculos con el Cártel del Noreste. (Foto: iStock)

El gobierno de Estados Unidos (EU) anunció sanciones contra casinos, empresas y personas supuestamente vinculadas con el Cártel del Noreste (CDN), que opera en el norte de México.

Uno de los establecimientos, Casino Centenario, está situado en la localidad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 3.2 kilómetros de la frontera estadounidense, detalló el Departamento del Tesoro en un comunicado.

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Casino Centenario es administrado por Comercializadora y Arrendadora de Mexico (CAMSA) y es utilizado por el Cártel del Noreste como "casa de seguridad de pastillas de fentanilo y cocaína, así como vehículo para lavar ganancias ilícitas e integrarlas en el sistema financiero legítimo a través de sus operaciones de juego", aseguró la dependencia.

Otro de los sancionados es Diamante Casino, ubicado en la ciudad de Tampico (Tamaulipas).

Abogados vinculados al Cártel del Noreste

La lista negra de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Tesoro (OFAC por sus siglas en inglés) también incluye a Eduardo Javier Islas Valdez, "Crosty", como operador del cártel, encargado de cruzar a indocumentados a través del Río Grande hacia Texas.

Además, está el abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez, por su trabajo vinculado al CDN, como defensor entre otros del capo Miguel Ángel Trevino Morales, "Z-40".

Su trabajo va "más allá de una relación normal entre un abogado y su cliente", afirmó la OFAC.

Jesus Reymundo Ramos Vázquez, señalado por ser asociado al CDN, también fue sancionado.

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"Bajo el disfraz de activista de derechos humanos, Ramos se dedica exclusivamente a defender a violentos miembros de cárteles, presentando denuncias falsas contra el ejército mexicano, pagando a personas para que asistan a protestas y protegiendo la reputación de miembros del CDN que han muerto o han sido detenidos", denunció el Tesoro.

¿Cuáles son las sanciones?

Las sanciones del Tesoro implican que todos los bienes y participaciones en bienes de los sancionados bajo jurisdicción de Estados Unidos, en poder o bajo el control de estadounidenses, quedan bloqueados.

El CDN fue declarado "organización terrorista" por Washington en febrero del año pasado.

"La violencia y la intimidación del Cártel del Noreste, incluido su ataque de marzo de 2022 contra el Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo, amenazan al personal estadounidense, socavan la soberanía mexicana y desestabilizan a las comunidades a ambos lados de la frontera", explicó el Departamento de Estado en otro comunicado.

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UIF detecta lavado de dinero

La Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF) informó sobre la designación de los seis sujetos (tres personas físicas y tres personas morales) con actividad en el sector de juegos en el que se detectó que hubo inconsistencias entre los montos operados y los ingresos reportados, así como movimientos significativos de recursos en efectivo que no corresponden con la actividad económica declarada.

“En el ámbito nacional, la UIF realizó el análisis financiero, fiscal y corporativo de los sujetos señalados, identificando la operación de establecimientos de apuestas bajo una misma estructura empresarial, así como transferencias internacionales relevantes hacia diversas jurisdicciones, incluidas algunas de riesgo”, informó en un comunicado.

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La UIF detalló que también se identificaron patrones asociados a actividades vulnerables en el sector de juegos y sorteos, presuntamente utilizados para el lavado de activos.

Ante ello, la UIF proporcionó información a la Segob a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos, para la suspensión de actividades de los establecimientos identificados, además de que presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales.

Con información de AFP

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Narcotráfico Inseguridad

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