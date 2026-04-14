EU sanciona a casinos, empresas y abogados mexicanos por nexos con el Cártel del Noreste

"Bajo el disfraz de activista de derechos humanos, Ramos se dedica exclusivamente a defender a violentos miembros de cárteles, presentando denuncias falsas contra el ejército mexicano, pagando a personas para que asistan a protestas y protegiendo la reputación de miembros del CDN que han muerto o han sido detenidos", denunció el Tesoro.
¿Cuáles son las sanciones?
Las sanciones del Tesoro implican que todos los bienes y participaciones en bienes de los sancionados bajo jurisdicción de Estados Unidos, en poder o bajo el control de estadounidenses, quedan bloqueados.
El CDN fue declarado "organización terrorista" por Washington en febrero del año pasado.
"La violencia y la intimidación del Cártel del Noreste, incluido su ataque de marzo de 2022 contra el Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo, amenazan al personal estadounidense, socavan la soberanía mexicana y desestabilizan a las comunidades a ambos lados de la frontera", explicó el Departamento de Estado en otro comunicado.
UIF detecta lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF) informó sobre la designación de los seis sujetos (tres personas físicas y tres personas morales) con actividad en el sector de juegos en el que se detectó que hubo inconsistencias entre los montos operados y los ingresos reportados, así como movimientos significativos de recursos en efectivo que no corresponden con la actividad económica declarada.
“En el ámbito nacional, la UIF realizó el análisis financiero, fiscal y corporativo de los sujetos señalados, identificando la operación de establecimientos de apuestas bajo una misma estructura empresarial, así como transferencias internacionales relevantes hacia diversas jurisdicciones, incluidas algunas de riesgo”, informó en un comunicado.