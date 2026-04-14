EU sanciona a casinos, empresas y abogados mexicanos por nexos con el Cártel del Noreste

Casino Centenario es administrado por Comercializadora y Arrendadora de Mexico (CAMSA) y es utilizado por el Cártel del Noreste como "casa de seguridad de pastillas de fentanilo y cocaína, así como vehículo para lavar ganancias ilícitas e integrarlas en el sistema financiero legítimo a través de sus operaciones de juego", aseguró la dependencia.

Otro de los sancionados es Diamante Casino, ubicado en la ciudad de Tampico (Tamaulipas).

Abogados vinculados al Cártel del Noreste

La lista negra de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Tesoro (OFAC por sus siglas en inglés) también incluye a Eduardo Javier Islas Valdez, "Crosty", como operador del cártel, encargado de cruzar a indocumentados a través del Río Grande hacia Texas.

Además, está el abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez, por su trabajo vinculado al CDN, como defensor entre otros del capo Miguel Ángel Trevino Morales, "Z-40".

Su trabajo va "más allá de una relación normal entre un abogado y su cliente", afirmó la OFAC.

Jesus Reymundo Ramos Vázquez, señalado por ser asociado al CDN, también fue sancionado.