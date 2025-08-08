Publicidad

presidencia

Autos, casas y más.... el Indep recauda 49 mdp en primera subasta de Sheinbaum

El 77% de los bienes ofertados fueron subastados, entre ellos, autos, casas y joyas; los recursos serán destinados a la salud de pueblos indígenas.
vie 08 agosto 2025 09:40 AM
artículos subastados.jpg
La subasta tuvo 145,657 artículos, de los que el 73% (107,066) de los bienes fueron vendidos o están comprometidos para el pago.

Mónica Fernández, directora general del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), informó que se recaudaron 49 millones de pesos en la primera subasta del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, en la cual se ofertaron autos, camionetas, joyas, casas, así como productos de tecnología.

“Un total de 49 millones 951,000 pesos comprometidos en las subastas. Estamos contentos porque en relación con subastas anteriores, con un mayor número de bienes los promedios de venta, habían sido de 6 millones, 7 millones, de 10 millones y creemos que ahorita hubo una muy buena respuesta”, explicó.

La primera subasta del gobierno de la presidenta Sheinbaum se realizó entre el 25 de julio y 6 de agosto en la que estuvieron disponibles autos, terrenos, casas, joyas y herramientas. La subasta tuvo 145,657 artículos, de los que el 73% (107,066) de los bienes fueron vendidos o están comprometidos para el pago.

Entre los artículos vendidos está un automóvil Camaro de 2016, un Austin Morris del año 1982, una camioneta blindada, una gargantilla de oro de 14 quilates, una mesa de billar, un lote de audífonos inalámbricos.

También se lograron colocar bienes inmuebles como una casa en Chihuahua que fue vendida por 3 millones de pesos, una casa en Mazatlán por 1 millón 628,000 pesos; en Saltillo, Coahuila un terreno en 190,000 pesos.

Por bienes muebles se recabaron 26 millones 364,306 pesos, por inmuebles 14 millones 545,665 pesos, y por activos financieros 41,500 pesos.

Dinero será para salud de pueblos

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que los 49 millones de pesos que se recaudaron serán destinados al sector salud para pueblos indígenas.

Recordó que su gobierno continuará con las acciones a favor de los pueblos originarios, para los que el expresidente Andrés Manuel López Obrador implementó planes de justicia.

“Decidimos que estos 40 millones, lo dije cuando lo presentó Mónica, que iba a ser para salud y lo vamos a dedicar al plan de justicia”, afirmó.

