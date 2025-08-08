Autos, casas y más.... el Indep recauda 49 mdp en primera subasta de Sheinbaum

Mónica Fernández, directora general del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), informó que se recaudaron 49 millones de pesos en la primera subasta del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, en la cual se ofertaron autos, camionetas, joyas, casas, así como productos de tecnología.
“Un total de 49 millones 951,000 pesos comprometidos en las subastas. Estamos contentos porque en relación con subastas anteriores, con un mayor número de bienes los promedios de venta, habían sido de 6 millones, 7 millones, de 10 millones y creemos que ahorita hubo una muy buena respuesta”, explicó.