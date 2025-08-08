Autos, casas y más.... el Indep recauda 49 mdp en primera subasta de Sheinbaum

La primera subasta del gobierno de la presidenta Sheinbaum se realizó entre el 25 de julio y 6 de agosto en la que estuvieron disponibles autos, terrenos, casas, joyas y herramientas. La subasta tuvo 145,657 artículos, de los que el 73% (107,066) de los bienes fueron vendidos o están comprometidos para el pago.

Entre los artículos vendidos está un automóvil Camaro de 2016, un Austin Morris del año 1982, una camioneta blindada, una gargantilla de oro de 14 quilates, una mesa de billar, un lote de audífonos inalámbricos.

También se lograron colocar bienes inmuebles como una casa en Chihuahua que fue vendida por 3 millones de pesos, una casa en Mazatlán por 1 millón 628,000 pesos; en Saltillo, Coahuila un terreno en 190,000 pesos.

Por bienes muebles se recabaron 26 millones 364,306 pesos, por inmuebles 14 millones 545,665 pesos, y por activos financieros 41,500 pesos.

